Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает к деэскалации конфликта в Донбассе

Posted 11 ноября 2021, 18:09
Published 11 ноября 2021, 18:09
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
По словам политика, Россия накопила силы вдоль украинской границы, затем пересекла ее и проникла на территорию соседней страны. Об этом информирует RT.
При этом РФ ложно заявляет, что ее спровоцировали, считает Блинкен. Он добавил, что Россия сегодня осуществляет провокационные действия в виде передвижения войск у границы.
Блинкен также подчеркнул, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины.