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Posted 11 ноября 2021, 18:09

Published 11 ноября 2021, 18:09

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает к деэскалации конфликта в Донбассе

11 ноября 2021, 18:09
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, призвал к деэскалации конфликта в Донбассе. Также он предостерег Россию от ошибок, какие, по его мнению, Москва совершила в 2014 году.

По словам политика, Россия накопила силы вдоль украинской границы, затем пересекла ее и проникла на территорию соседней страны. Об этом информирует RT.

При этом РФ ложно заявляет, что ее спровоцировали, считает Блинкен. Он добавил, что Россия сегодня осуществляет провокационные действия в виде передвижения войск у границы.

Блинкен также подчеркнул, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины.

#Политика#Новости
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