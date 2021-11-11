Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает к деэскалации конфликта в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, призвал к деэскалации конфликта в Донбассе. Также он предостерег Россию от ошибок, какие, по его мнению, Москва совершила в 2014 году.

По словам политика, Россия накопила силы вдоль украинской границы, затем пересекла ее и проникла на территорию соседней страны. Об этом информирует RT. При этом РФ ложно заявляет, что ее спровоцировали, считает Блинкен. Он добавил, что Россия сегодня осуществляет провокационные действия в виде передвижения войск у границы. Блинкен также подчеркнул, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины.