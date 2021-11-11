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Posted 11 ноября 2021, 13:38

Published 11 ноября 2021, 13:38

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Карту пациента потеряли: ростовчанка рассказала, почему ей не дают медотвод

11 ноября 2021, 13:38
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась ростовчанка Татьяна Евдокимова. Она пожаловалась, что прохождение вакцинации от COVID-19 похоже на непреодолимый квест. Раньше ей отказали в прививке по медицинским показаниям, а теперь она не может получить медотвод — в поликлинике потеряли амбулаторную карту пациента.

Ростовчанка рассказывает, что ее амбулаторную карту пациента за 20 лет лечения в поликлинике № 7 теряют уже в четвертый раз.

«А я аллергик, с хроническими заболеваниями. В карточке были все рекомендации врачей, выписанные схемы лечения. Теперь это все потеряно», — подчеркивает Татьяна Евдокимова.

И вроде бы ситуация объяснимая. Тем более, что медики сегодня работают с высокой нагрузкой.

«Только меня без прививки от COVID-19 не допускают к работе. Я не против пройти вакцинацию. Но когда в конце октября пришла делать прививку, мне измерили давление — оно оказалось высоким. В вакцинации мне отказали, велев обратиться к лечащему врачу для получения медотвода. Сегодня я пришла в поликлинику и ужаснулась. Моя карточка утеряна. А сейчас, перед приемом терапевта, заводят новую — чистый лист, согласно которому, я теперь полностью здоровый человек с отсутствием заболеваний. Ну и как теперь мне получить медотвод? Как сделать прививку?» — ужасается Татьяна Евдокимова.

Ростовчанка отмечает, что пока нервничала возле регистратуры в ожидании оформления новой карты, почувствовала, что давление повышается.

«Я не знаю, что будет дальше. Многие люди жалуются, что в этой поликлинике часто теряют амбулаторные карты», — отмечает Татьяна Евдокимова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что во вспышке ковида в станице в Ростовской области обвинили местных антипрививочников.

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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