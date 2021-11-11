Карту пациента потеряли: ростовчанка рассказала, почему ей не дают медотвод

«Только меня без прививки от COVID-19 не допускают к работе. Я не против пройти вакцинацию. Но когда в конце октября пришла делать прививку, мне измерили давление — оно оказалось высоким. В вакцинации мне отказали, велев обратиться к лечащему врачу для получения медотвода. Сегодня я пришла в поликлинику и ужаснулась. Моя карточка утеряна. А сейчас, перед приемом терапевта, заводят новую — чистый лист, согласно которому, я теперь полностью здоровый человек с отсутствием заболеваний. Ну и как теперь мне получить медотвод? Как сделать прививку?» — ужасается Татьяна Евдокимова.