Карту пациента потеряли: ростовчанка рассказала, почему ей не дают медотвод

Posted 11 ноября 2021, 13:38
Published 11 ноября 2021, 13:38
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Ростовчанка рассказывает, что ее амбулаторную карту пациента за 20 лет лечения в поликлинике № 7 теряют уже в четвертый раз.
«А я аллергик, с хроническими заболеваниями. В карточке были все рекомендации врачей, выписанные схемы лечения. Теперь это все потеряно», — подчеркивает Татьяна Евдокимова.
И вроде бы ситуация объяснимая. Тем более, что медики сегодня работают с высокой нагрузкой.
«Только меня без прививки от COVID-19 не допускают к работе. Я не против пройти вакцинацию. Но когда в конце октября пришла делать прививку, мне измерили давление — оно оказалось высоким. В вакцинации мне отказали, велев обратиться к лечащему врачу для получения медотвода. Сегодня я пришла в поликлинику и ужаснулась. Моя карточка утеряна. А сейчас, перед приемом терапевта, заводят новую — чистый лист, согласно которому, я теперь полностью здоровый человек с отсутствием заболеваний. Ну и как теперь мне получить медотвод? Как сделать прививку?» — ужасается Татьяна Евдокимова.
Ростовчанка отмечает, что пока нервничала возле регистратуры в ожидании оформления новой карты, почувствовала, что давление повышается.
«Я не знаю, что будет дальше. Многие люди жалуются, что в этой поликлинике часто теряют амбулаторные карты», — отмечает Татьяна Евдокимова.
Ранее RostovGazeta сообщала, что во вспышке ковида в станице в Ростовской области обвинили местных антипрививочников.