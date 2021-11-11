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Posted 11 ноября 2021, 05:00

Published 11 ноября 2021, 05:00

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Рестораторы в Ростовской области потребовали отменить QR-коды из-за падения выручки

11 ноября 2021, 05:00
В Ростовской области рестораторы хотят добиться отмены QR-кодов из-за падения выручки на 80%, пишет 161.ru.

С таким заявлением выступила федерация рестораторов и отельеров региона. Они собрали статистику с начала года и заявили, что их отрасль находится на грани выживания.

Одна из представителей федерации Карина Шатворян рассказала, что только во время длинных выходных выручка сократилась на 72% в ресторанах. Сейчас в заведения можно пускать только по сертификату о вакцинации или справке о перенесенном заболевании.

Отмечается, что претензии рестораторы высказывают бизнес-омбудсмену Борису Титову.

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#Экономика#Новости
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