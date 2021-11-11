Рестораторы в Ростовской области потребовали отменить QR-коды из-за падения выручки

Posted 11 ноября 2021, 05:00
Published 11 ноября 2021, 05:00
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
С таким заявлением выступила федерация рестораторов и отельеров региона. Они собрали статистику с начала года и заявили, что их отрасль находится на грани выживания.
Одна из представителей федерации Карина Шатворян рассказала, что только во время длинных выходных выручка сократилась на 72% в ресторанах. Сейчас в заведения можно пускать только по сертификату о вакцинации или справке о перенесенном заболевании.
Отмечается, что претензии рестораторы высказывают бизнес-омбудсмену Борису Титову.