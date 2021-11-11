Сбер сообщил о создании своего нового суперкомпьютера Christofari Neo

Posted 11 ноября 2021, 12:40
Published 11 ноября 2021, 12:40
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Как сообщает newsnn.ru, его эффективная производительность составляет 11.95 петафлопс, а главным вычислительным элементом является мощная видеокарта NVIDIA A100 с 80 Гб памяти. Это позволит выполнять сложнейшие задачи в области искусственного интеллекта и работать с большими массивами данных.
Как отметили в Сбере, Christofari Neo рассчитан для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой на больших датасетах. Во время тестов машины команда SberDevices смогла бесшовно переключаться между суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family.
По словам исполнительного вице-президента СТО “Сбербанк Груп” Давида Рафаловского, Christofari Neo позволит Сберу вывести на рынок прорывные продукты. Он заявил, что все клиенты SberCloud будут иметь доступ к возможностям сразу двух суперкомпьютеров.