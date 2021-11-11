Сбер сообщил о создании своего нового суперкомпьютера Christofari Neo

Как отметили в Сбере, Christofari Neo рассчитан для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой на больших датасетах. Во время тестов машины команда SberDevices смогла бесшовно переключаться между суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family.