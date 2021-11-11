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Posted 11 ноября 2021, 09:41

Published 11 ноября 2021, 09:41

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Стало известно, какие города Ростовской области поразил коронавирус

11 ноября 2021, 09:41
Власти Ростовской области назвали города, которые поразил коронавирус, сообщается на сайте регионального правительства.

По состоянию на 11 ноября вирус выявили во всех городах и районах Ростовской области. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Ростове-на-Дону, здесь за сутки заболел 201 человек. Еще 33 человека заразились инфекцией в Волгодонске, 30 - в Таганроге. Также больше 20 заболевших оказалось в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске.

Наибольшее количество заболевших за последние сутки среди районов зафиксировали в Аксайском и Сальском районах. Также больных выявили в Красносулинском, Миллеровском и Азовском районах.

Число людей, прошедших первый этап вакцинирования за последние стуки, достигло 6058, всего в Ростовской области препарат ввели 1,7 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что антипрививочники спровоцировали в Ростовской области вспышку COVID-19 в ноябре.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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