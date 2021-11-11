Стало известно, какие города Ростовской области поразил коронавирус

По состоянию на 11 ноября вирус выявили во всех городах и районах Ростовской области. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Ростове-на-Дону, здесь за сутки заболел 201 человек. Еще 33 человека заразились инфекцией в Волгодонске, 30 - в Таганроге. Также больше 20 заболевших оказалось в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске.