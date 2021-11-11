В Ростове объяснили причины нехватки водителей общественного транспорта

Христофор Ермашов рассказал, что в настоящий момент условия труда для водителей городских маршрутов подверглись серьезным изменениям из-за эпидемиологической ситуации.
По словам главы дептранспорта Ростова теперь водители должны осуществлять множество задач, включая контроль за соблюдением масочного режима, дезинфицировать транспортные средства, а также отслеживать фальшивые документы, обеспечивающие льготные тарифы на проезд.
Кроме того Христофор Ермашов уже рассказывал, что все городские автопарки испытывают острый кадровый город, который привел к неравномерному распределению нагрузки между водителями и, как следствие, ухудшению условий труда.