rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове объяснили причины нехватки водителей общественного транспорта

11 ноября 2021, 15:06
Фото: special.rostov-gorod.ru
Глава департамента транспорта Ростова сообщил, почему перевозчики испытывают острую нехватку водителей, об этом он рассказал в эфире радио «КП-Ростов».

Христофор Ермашов рассказал, что в настоящий момент условия труда для водителей городских маршрутов подверглись серьезным изменениям из-за эпидемиологической ситуации.

По словам главы дептранспорта Ростова теперь водители должны осуществлять множество задач, включая контроль за соблюдением масочного режима, дезинфицировать транспортные средства, а также отслеживать фальшивые документы, обеспечивающие льготные тарифы на проезд.

Кроме того Христофор Ермашов уже рассказывал, что все городские автопарки испытывают острый кадровый город, который привел к неравномерному распределению нагрузки между водителями и, как следствие, ухудшению условий труда.

Материалы по теме
Власти Ростова-на-Дону надеются, что городские автобусы не будут гореть в 2022 годуВ Ростове-на-Дону проезд в автобусах подорожает с 13 ноября 2021 годаС 15 ноября в Ростове общественный транспорт перейдет на зимний режим работы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58