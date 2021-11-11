rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2021, 16:16

Published 11 ноября 2021, 16:16

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В Шахтах будут судить бизнесмена, которые скрыл 4 миллиона рублей

11 ноября 2021, 16:16
В Шахтах пройдет суд над предпринимателем, который скрыл от налоговой более 4,2 миллиона рублей, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу директора компании, обвиняемого в сокрытии денег, из которых требовалось произвести уплату налогов и страховых взносов.

Следователи изложили версию, согласно которой фигурант дела с мая 2019 по ноябрь 2020 года игнорировал образовавшуюся налоговую задолженность компании и решил перенаправить деньги на резервные счета. Это позволило ему скрыть более 4,2 миллиона рублей, которые должны были погасить налоговую задолженность предприятия.

Теперь материалы дела направлены Шахтинскому городскому суду для дальнейшего рассмотрения.

Ранее директор дорожно-строительной компании скрыл от налоговой более 5,5 миллиона рублей.

Материалы по теме
Директор дорожно-строительной компании скрыл 5,5 млн рублей налоговБолее 34 млн руб налогов взыскали с бывшего гендиректора компании в Ростове-на-ДонуПредприниматель в Ростовской области подозревается в неуплате налога в 100 млн рублей
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика