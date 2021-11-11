В Шахтах будут судить бизнесмена, которые скрыл 4 миллиона рублей

Posted 11 ноября 2021, 16:16
Published 11 ноября 2021, 16:16
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу директора компании, обвиняемого в сокрытии денег, из которых требовалось произвести уплату налогов и страховых взносов.
Следователи изложили версию, согласно которой фигурант дела с мая 2019 по ноябрь 2020 года игнорировал образовавшуюся налоговую задолженность компании и решил перенаправить деньги на резервные счета. Это позволило ему скрыть более 4,2 миллиона рублей, которые должны были погасить налоговую задолженность предприятия.
Теперь материалы дела направлены Шахтинскому городскому суду для дальнейшего рассмотрения.