В Шахтах осудили местную жительницу за покупку земли с нелегальной «скидкой»

По данным ФСБ, дончанка направила в комитет по управлению имуществом фальшивые документы о том, что на участке якобы находится жилой дом. Это дало ей возможность купить землю по сниженной стоимости. Таким образом она нанесла ущерб местному бюджету более чем в миллион рублей, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».