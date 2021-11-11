В Шахтах осудили местную жительницу за покупку земли с нелегальной «скидкой»

Posted 11 ноября 2021,, 12:43
Published 11 ноября 2021,, 12:43
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По данным ФСБ, дончанка направила в комитет по управлению имуществом фальшивые документы о том, что на участке якобы находится жилой дом. Это дало ей возможность купить землю по сниженной стоимости. Таким образом она нанесла ущерб местному бюджету более чем в миллион рублей, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».
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