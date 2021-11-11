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Posted 11 ноября 2021,, 12:43

Published 11 ноября 2021,, 12:43

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Шахтах осудили местную жительницу за покупку земли с нелегальной «скидкой»

11 ноября 2021, 12:43
В городе Шахты Ростовской области вынесли приговор местной жительнице, которая предоставила поддельные документы для покупки земельного участка по сниженной стоимости.

По данным ФСБ, дончанка направила в комитет по управлению имуществом фальшивые документы о том, что на участке якобы находится жилой дом. Это дало ей возможность купить землю по сниженной стоимости. Таким образом она нанесла ущерб местному бюджету более чем в миллион рублей, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Суд приговорил женщину к двухлетнему условному сроку с компенсацией потерь государству.

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