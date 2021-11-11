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Posted 11 ноября 2021, 14:00

Published 11 ноября 2021, 14:00

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Жителей Ростова-на-Дону пообещали не оставлять без дороги при реконструкции роддома

11 ноября 2021, 14:00
В Ростове-на-Дону работы по реконструкции обсервационного корпуса роддома № 5 не повлияют на транспортную ситуацию, сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он встретился с жителями улицы Степана Разина, которые переживают за судьбу подъезда к их домам. Дело в том, что дорога проходит через территорию медучреждения.

«Дорога к домам будет сохранена и расширена. Планируется проработать вопрос организации парковок на свободной территории», — уточнил градоначальник.

Напомним, что здание родильного дома построили более 80 лет назад, в 2016 году его признали аварийным. В прошлом году на территории началось строительство современного комплекса.

Работы проходят с опережением графика, готовность превышает 72%. Новый корпус откроют в июне следующего года.

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