Жителей Ростова-на-Дону пообещали не оставлять без дороги при реконструкции роддома

Posted 11 ноября 2021, 14:00
Published 11 ноября 2021, 14:00
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Он встретился с жителями улицы Степана Разина, которые переживают за судьбу подъезда к их домам. Дело в том, что дорога проходит через территорию медучреждения.
«Дорога к домам будет сохранена и расширена. Планируется проработать вопрос организации парковок на свободной территории», — уточнил градоначальник.
Напомним, что здание родильного дома построили более 80 лет назад, в 2016 году его признали аварийным. В прошлом году на территории началось строительство современного комплекса.
Работы проходят с опережением графика, готовность превышает 72%. Новый корпус откроют в июне следующего года.