Фонд социального страхования рассказал о возможностях личного кабинета

Пользоваться личным кабинетом могут как физические лица, так и организации. Для них доступна вся необходимая информация по листкам нетрудоспособности, начиная с его открытия и до выплаты по нему пособий.
В личном кабинете есть и другой функционал, в том числе можно:
1. Узнать информацию о пособиях и выплатах, есть функция, позволяющая сразу распечатать ее.
2. Узнать о рекомендованных технических средствах реабилитации и о других видах поддержки для инвалидов.
3. Получить данные о родовых сертификатах.
4. Направить заявление в Фонд и получить консультацию специалиста.
При оформлении пособий вся информация сразу же отражается в личном кабинете. Обновляются и статусы прохождения всех этапов.
Если появилась надпись «Документ загружен», то значит они поступили в Фонд от работодателя. Статус «Извещение сформировано» означает, что работодатель допустил ошибку в документах, из-за чего было создано извещение для ее устранения.
«Дубликат документа» говорит о том, что загружена копия документов, «Подтверждение расчета» — документ находится на стадии расчета (рассчитывается пособие).
Если появился статус «Документ рассчитан», то значит, что расчет пособия завершен. Если «Документ отправлен на оплату», то деньги начали переводить в банк.
«Исполнение платежа», «Платеж выплачен» — ФСС перечислил деньги в банк, «Документ закрыт» — постановка этого статуса может иметь много причин.
Для входа в Личный кабинет подойдут логин и пароль от портала Госуслуг. Зайти можно при помощи номера телефона, СНИЛС или адреса электронной почты. Дополнительная регистрация не потребуется.
Личный кабинет есть в мобильном приложении, оно находится по ссылке. При помощи него можно:
1. Следить за начислениями.
2. Увидеть информацию о программах реабилитации.
3. Узнать статус заявок.
4. Просмотреть данные о листках нетрудоспособности.
5. Рассчитать размер пособий.
6. Подавать обращения в ФСС удаленно и записываться на прием к конкретному специалисту ФСС.
В приложении собрали много полезной информации в различных разделах. В том числе можно узнать о выплатах и необходимых для этого документах.