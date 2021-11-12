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Фонд социального страхования рассказал о возможностях личного кабинета

12 ноября 2021, 16:27
Фото: CC0 / stocksnap.io
Благодаря личному кабинету Фонда социального страхования существует возможность отслеживать информацию по больничным листам, сообщили в ФСС.

Пользоваться личным кабинетом могут как физические лица, так и организации. Для них доступна вся необходимая информация по листкам нетрудоспособности, начиная с его открытия и до выплаты по нему пособий.

В личном кабинете есть и другой функционал, в том числе можно:

1. Узнать информацию о пособиях и выплатах, есть функция, позволяющая сразу распечатать ее.

2. Узнать о рекомендованных технических средствах реабилитации и о других видах поддержки для инвалидов.

3. Получить данные о родовых сертификатах.

4. Направить заявление в Фонд и получить консультацию специалиста.

При оформлении пособий вся информация сразу же отражается в личном кабинете. Обновляются и статусы прохождения всех этапов.

Фото: CC0 / stocksnap.io

Если появилась надпись «Документ загружен», то значит они поступили в Фонд от работодателя. Статус «Извещение сформировано» означает, что работодатель допустил ошибку в документах, из-за чего было создано извещение для ее устранения.

«Дубликат документа» говорит о том, что загружена копия документов, «Подтверждение расчета» — документ находится на стадии расчета (рассчитывается пособие).

Если появился статус «Документ рассчитан», то значит, что расчет пособия завершен. Если «Документ отправлен на оплату», то деньги начали переводить в банк.

«Исполнение платежа», «Платеж выплачен» — ФСС перечислил деньги в банк, «Документ закрыт» — постановка этого статуса может иметь много причин.

Для входа в Личный кабинет подойдут логин и пароль от портала Госуслуг. Зайти можно при помощи номера телефона, СНИЛС или адреса электронной почты. Дополнительная регистрация не потребуется.

Личный кабинет есть в мобильном приложении, оно находится по ссылке. При помощи него можно:

1. Следить за начислениями.

2. Увидеть информацию о программах реабилитации.

3. Узнать статус заявок.

4. Просмотреть данные о листках нетрудоспособности.

5. Рассчитать размер пособий.

6. Подавать обращения в ФСС удаленно и записываться на прием к конкретному специалисту ФСС.

В приложении собрали много полезной информации в различных разделах. В том числе можно узнать о выплатах и необходимых для этого документах.

#Новости#Социальные гарантии#Общество
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