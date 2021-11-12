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Инвалиды могут заказывать средства реабилитации в онлайн-режиме

12 ноября 2021, 15:09
Фото: pxhere.com
На Ozon стали доступными покупки на средства электронных сертификатов технических средств реабилитации (ТСР), предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов.

Раньше сертификаты разрешалось использовать лишь в офлайн-магазинах, подключенных к эквайрингу, который поддерживает проведение операций с электронными сертификатами. Об этом пишет информационный портал newizv.ru.

«В ноябре к приему электронных сертификатов подключилась первая онлайн-площадка — Ozon, — сообщил заместитель руководителя Минтруда РФ Алексей Вовченко. — Теперь можно направить средства напрямую продавцу через онлайн-магазин и купить необходимое не выходя из дома».

Алексей Вовченко подчеркнул, что Ozon — первый интернет-магазин, реализовавший право на подключение к системе «Электронный сертификат». Остальные маркетплейсы он призвал последовать примеру.

Площадка предлагает на сегодня около 900 разновидностей ТСР. В стране функционируют 63 сортировочных центра и не менее 15 тысяч точек выдачи заказов (ПВЗ + постаматы). Доставкой занимаются 3,5 тысячи курьеров. Получать товары можно также с помощью «Почты России».

Ранее в РФ начал действовать закон об электронных сертификатах для граждан с инвалидностью. К их картам «МИР» привязывают определенные суммы денег, но потратить их можно только на конкретные наименования товаров — есть список. Заявки можно оформлять на «Госуслугах», а также в МФЦ и лично в отделениях ФСС РФ.

Электронные сертификаты — дополнительная мера поддержки, получение инвалидами компенсаций за самостоятельную покупку ТСР и выдача нужных гражданам изделий в натуральном виде также сохранены — инвалиды в России, как и ранее, могут получать технические средства через ФСС и обладают правом на компенсацию за средства, которые они купили сами.

В ФСС РФ ранее разработали «Каталог технических средств реабилитации». В нем можно рассчитать сумму компенсации за купленное ТСР, ознакомиться с перечнем доступных магазинов и выяснить стоимость сертификата.

Все осуществляемые в каталоге расчеты и прочие сведения являются официальными, и они регулярно подлежат обновлениям. Государственной поддержкой при приобретении ТСР ежегодно пользуются в России не менее полутора миллионов инвалидов.

Более детальная информация, а также ответы на все вопросы — на Telegram-канале ФСС_info.

#Новости#Общество
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