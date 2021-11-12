Инвалиды могут заказывать средства реабилитации в онлайн-режиме

Ранее в РФ начал действовать закон об электронных сертификатах для граждан с инвалидностью. К их картам «МИР» привязывают определенные суммы денег, но потратить их можно только на конкретные наименования товаров — есть список. Заявки можно оформлять на «Госуслугах», а также в МФЦ и лично в отделениях ФСС РФ.