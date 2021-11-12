Котлеты для богатых и миллионы на новогодние флаги в пятничных новостях Ростова

Без изменений останется строительство жилья на улицах Тружеников, Свердловской и Батуринской, а также возведение школы и детского сада на Атарбекова. Их построят до 2025 года. При этом сохранится и застройка на территориях, примыкающих к Братскому и Еврейскому кладбищам, и зоны бывшего ростовского аэропорта. Согласно плану, благоустроят и пешеходные зоны на Сержантова и переулках Газетном и Соборном, создадут парковую зону у улиц Лесопарковой и Толмачева, а также построят западную хорду.