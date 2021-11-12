Котлеты для богатых и миллионы на новогодние флаги в пятничных новостях Ростова

Рост цен на мясо
Власти Ростова-на-Дону провели мониторинг рынка и выявили рост цен на мясную продукцию. С октября 2020 года наблюдается резкий рост цен на различные виды мясной продукции. Например, говядина подорожала на 31, 5%, свинина — на 30%, а куры подорожали больше чем на половину своей стоимости (54%).
Сообщается, что причиной роста цен стало увеличение стоимости сырья, специй и упаковок. Один из крупнейших производителей мясной и колбасной продукции ООО «РКЗ-Тавр» предупредил, что в очередной раз повысит цены с 29 ноября.
Более того, в начале 2022 года рост цен будет продолжаться, стоимость говядины поднимется на 15%, свинины - на 20%, а мясо птицы вырастет в цене на 15-24%. На данный момент стоимость мясной продукции держится на отметках 378,4 рубля для говядины, 308 рублей для свинины, покупка килограмма баранины обойдется ростовчанам в 397,7 рубля, а средняя стоимость килограмма курицы составит 203,7 рубля.
Как заявил начальник управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов, ведомство направило результаты анализа рынка в департамент потребрынка Ростовской области, ведь только за последние 60 дней мясо подорожало на 10%.
Новый год - семейный праздник
Ростов-на-Дону к Новому году украсят декорациями за 7,2 миллиона. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик должен будет подготовить несколько крупных флаговых композиций, которые будут размещены на центральных улицах Ростова и на его въездах, баннеры и панно с детскими рисунками.
Также ростовское управление наружной рекламы хочет приобрести топиарную композицию, представляющую собой повозку с двумя лошадьми, световые инсталляции в форме елочных шаров и декоративную арку на площади Советов, представляющую собой стилизованные цифры 2022 года.
Заявки на аукцион будут принимать до 19 ноября, а победитель станет известен уже 23 ноября. Сообщается, что уже к 17 декабря Ростов-на-Дону будет украшен к празднику. Украшения демонтируют с 24 по 31 января 2022 года, а потом и утилизируют в течение пяти дней.
Мест нет
Из генплана в Ростове исключили школы и детские сады из-за дефицита свободного места, однако в городе появятся новые дороги. Такие изменения предложат внести на заседании гордумы. Как сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, изменения позволят решать вопросы транспортной и пешеходной доступности городской среды, а еще вернуть жизнь в депрессивные промышленные зоны Ростова.
Без изменений останется строительство жилья на улицах Тружеников, Свердловской и Батуринской, а также возведение школы и детского сада на Атарбекова. Их построят до 2025 года. При этом сохранится и застройка на территориях, примыкающих к Братскому и Еврейскому кладбищам, и зоны бывшего ростовского аэропорта. Согласно плану, благоустроят и пешеходные зоны на Сержантова и переулках Газетном и Соборном, создадут парковую зону у улиц Лесопарковой и Толмачева, а также построят западную хорду.
Но самым крупным изменением станет строительство дорог в Пролетарском районе. Их построят от старого ростовского аэропорта и новых жилых комплексов в Александровке. Также проезжую часть организуют на улицах Еляна, Назарько, Сталинградской, Курсантов, Закруткина и Орловской в пересечении с Театральным спуском.
Главным минусом изменений генплана станет исключение почти десятка объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады и школы. Как сообщили власти, такое решение было принято из-за того, что после внесенных в генеральный план изменений просто не нашли свободного места.
Обсуждение генплана в данный момент осуществляется на портале «Активный ростовчанин», сообщается, что публичные слушания будут идти до 28 ноября. Основные собрания участников состоятся 10,11 и 16 ноября.