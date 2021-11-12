Логвиненко пообещал студентам не повышать в Ростове стоимость проездных билетов

Напомним, что с 13 ноября поменяются тарифы на проезд в общественном транспорте. В соответствии с новыми правилами за проезд в автобусе при оплате транспортной картой придется заплатить 29 рублей, при оплате банковской картой — 30 рублей, наличными — 32 рубля.