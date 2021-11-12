Логвиненко пообещал студентам не повышать в Ростове стоимость проездных билетов

Как сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко, при смене тарифов на проезд, мнение студентов также было учтено. Так, стоимость проезда на 24 маршрутах, которые обслуживает «Ростовпассажиртранс», для студентов останется прежней.
Стоимость студенческого проездного будет составлять 1 184 рубля.
Напомним, что с 13 ноября поменяются тарифы на проезд в общественном транспорте. В соответствии с новыми правилами за проезд в автобусе при оплате транспортной картой придется заплатить 29 рублей, при оплате банковской картой — 30 рублей, наличными — 32 рубля.