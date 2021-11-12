На выходных 13 и 14 ноября 2021 года в Ростовской области ожидается до –7 °С

Posted 12 ноября 2021, 05:28
Published 12 ноября 2021, 05:28
Modified 11 сентября 2022, 16:06
Updated 11 сентября 2022, 16:06
В этот день скорость ветра не превысит два метра в секунду, ночью похолодает до трех градусов. Днем в субботу температура поднимется до восьми градусов.
В воскресенье сохранятся аналогичные погодные условия. В ночное время температура может упасть до минус семи градусов.
Со следующей недели в Ростове станет еще холоднее. В понедельник температура составит четыре градуса, во вторник — один градус, в среду — два градуса. По ночам прогнозируются заморозки.