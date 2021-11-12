На выходных 13 и 14 ноября 2021 года в Ростовской области ожидается до –7 °С

В Ростовской области в пятницу, 12 ноября, будет облачно с максимальной температурой семь градусов, на выходных прогнозируют заморозки, сообщили в Гидрометцентре.