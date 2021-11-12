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Posted 12 ноября 2021, 05:28

Published 12 ноября 2021, 05:28

Modified 11 сентября 2022, 16:06

Updated 11 сентября 2022, 16:06

На выходных 13 и 14 ноября 2021 года в Ростовской области ожидается до –7 °С

12 ноября 2021, 05:28
В Ростовской области в пятницу, 12 ноября, будет облачно с максимальной температурой семь градусов, на выходных прогнозируют заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день скорость ветра не превысит два метра в секунду, ночью похолодает до трех градусов. Днем в субботу температура поднимется до восьми градусов.

В воскресенье сохранятся аналогичные погодные условия. В ночное время температура может упасть до минус семи градусов.

Со следующей недели в Ростове станет еще холоднее. В понедельник температура составит четыре градуса, во вторник — один градус, в среду — два градуса. По ночам прогнозируются заморозки.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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