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Ростовские предприниматели могут получить программное обеспечение вдвое дешевле

12 ноября 2021, 14:53
Фото: pexels.com
Предприниматели Ростовской области смогут приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой в 50%, сообщается на сайте правительства региона.

Теперь компании из Ростовской области смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям. Этой мерой поддержки вправе прибегнуть любой субъект малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован на территории России. Средняя цена такой лицензии, на которую и рассчитана данная мера содействия составляет 30 тысяч рублей. Отмечается, что для участия в программе заявку могут подать российские правообладатели и разработчики облачного ПО.

Как сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин, такую меру поддержки вводят для повышения эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации. Идея сама по себе довольно незамысловата: программные продукты, которые наиболее востребованные у предпринимателей, можно приобрести в два раза дешевле - разницу разработчику компенсирует министерство за счет бюджета.

Сам предприниматель, при этом, не должен заполнять какие-либо формы или вести отчетность, однако самое главное требование - регистрация в реестре МСП. На осуществление такой меры поддержки до конца 2024 года выделили 7 миллиардов рублей.

Предполагается, что благодаря такому нововведению, у предпринимателей появится стимул для перехода на отечественные продукты IT, а также масштабирования бизнеса за счет цифровой трансформации.

Как заявил замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов, такая поддержка скажется в том числе и на развитии донских IT-компаний, так как их продукция станет наиболее востребованной.

Эту меру поддержки реализует Российский фонд развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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