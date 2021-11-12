Ростовские предприниматели могут получить программное обеспечение вдвое дешевле

Теперь компании из Ростовской области смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям. Этой мерой поддержки вправе прибегнуть любой субъект малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован на территории России. Средняя цена такой лицензии, на которую и рассчитана данная мера содействия составляет 30 тысяч рублей. Отмечается, что для участия в программе заявку могут подать российские правообладатели и разработчики облачного ПО.