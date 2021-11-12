Ростовские предприниматели могут получить программное обеспечение вдвое дешевле

Теперь компании из Ростовской области смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям. Этой мерой поддержки вправе прибегнуть любой субъект малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован на территории России. Средняя цена такой лицензии, на которую и рассчитана данная мера содействия составляет 30 тысяч рублей. Отмечается, что для участия в программе заявку могут подать российские правообладатели и разработчики облачного ПО.
Как сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин, такую меру поддержки вводят для повышения эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации. Идея сама по себе довольно незамысловата: программные продукты, которые наиболее востребованные у предпринимателей, можно приобрести в два раза дешевле - разницу разработчику компенсирует министерство за счет бюджета.
Сам предприниматель, при этом, не должен заполнять какие-либо формы или вести отчетность, однако самое главное требование - регистрация в реестре МСП. На осуществление такой меры поддержки до конца 2024 года выделили 7 миллиардов рублей.
Предполагается, что благодаря такому нововведению, у предпринимателей появится стимул для перехода на отечественные продукты IT, а также масштабирования бизнеса за счет цифровой трансформации.
Как заявил замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов, такая поддержка скажется в том числе и на развитии донских IT-компаний, так как их продукция станет наиболее востребованной.
Эту меру поддержки реализует Российский фонд развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».