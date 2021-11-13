Евгений Титов: «Наша цель — не бизнес «здесь и сейчас», а закладка «фундамента»

Posted 13 ноября 2021, 08:28
Published 13 ноября 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 14:23
Updated 18 сентября 2022, 14:23
Также затронули и вопросы специфики клиентоцентричной модели развития экосистемы Сбера на Юге России и Северном Кавказе и ESG-повестку.
Как отметил Евгений Титов, база Сбера превышает 12,4 миллиона розничных, а также 337 тысяч корпоративных клиентов, именно поэтому банк является первым финансовым партнёром розничного, GR- и бизнес-рынков. Так, коллективный объем бизнеса достигает более 3,3 триллиона рублей.
«То есть фактически мы поддерживаем развитие половины ВРП Юга России и Северного Кавказа», — сказал Евгений Титов.
Именно благодаря глубокой аналитике, а также подтверждению потенциала каждого из секторов экономики, замечен уверенный рост на всех рынках. Сбер продолжает строить клиентоцентричную экосистему вокруг каждого клиента и не останавливает активную работу как с клиентскими стратегиями в различных сферах, так и с госпрограммами. Согласно проведенной статистике, в 70% подписанных контрактов используются уникальные цифровые сервисы, каждый десятый бизнес продолжает свое развитие наряду с сервисами экосистемы Сбера. При этом госсектор получает комплексную экспертизу по десяткам ключевых направлений.
Туризм продолжает оставаться самым перспективным рынков и ярким примером клиентоцентричной модели B2C2B2G Сбера на Юге России и Северном Кавказе. С 2019 года туристический поток в южные субъекты страны продолжает расти даже несмотря на условия ограничений, рост составляет 20-25%. Здесь только за последние шесть месяцев отдохнуло более 15 миллионов человек, при этом известно, что каждый пятый рубль туристы тратят во время отдыха на Юге и в Северо-Кавказском федеральном округе.
Для того, чтобы путешественникам было наиболее комфортно, Сбер расширил географию безналичной оплаты проезда в транспорте и проживания в гостиницах. Также банк продолжает активно рассказывать об интересных местах для отдыха и развивать геоинформационные системы, в которых размещены наилучшие маршруты для путешествий.
Также поддержку имеет и отраслевой бизнес. Например, в реализацию льготной инвестпрограммы Ростуризма, куда уже вошли шесть проектов в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии стоимостью 21 миллиард рублей, также активно включился и Сбер. При этом, продолжает свое развитее наряду с региональными властями и крупнейшими бизнесс-клиентами аналитическая панель «Туризм», которая способствует оценке вклада туризма в экономику.
Не менее важной отраслью является и недвижимость, в которой Сбер за несколько лет смог трансформировать рынок благодаря глубокому анализу бизнес-моделей, финансирования жилой недвижимости и другим факторам. Например, на платформе Домклик представлено более 350 000 объектов южной жилой недвижимости, многие из которых — это жилье партнеров-застройщиков Сбера. Только в 2019 году портфель Юго-Западного банка на рынке проектного финансирования жилья составлял около 20 миллиардов рублей, сегодня же он вырос в 8 раз и достиг 170 миллиардов.
Сбер смог «оцифровать» клиентский путь и предложил каждому новые возможности, в результате чего ипотечный портфель Юго-Западного банка уже превысил 500 млрд рублей.
В Южных регионах России продолжают свою работу крупнейшие агропромышленные предприятия страны и десятки тысяч малых сельхозпроизводителей, большинство из которых выбирают Сбер своим партнером и продолжают пользоваться не только финансовыми сервисами, но и занимаются цифровизацией бизнеса с помощью экосистемы банка.
Кредитный портфель западного банка в АПК превысил 185 миллиардов рублей, ведь за последние год он существенно вырос. Сбер также продолжает поддерживать местных производителей, развивая сервисы «Самокат» «СберМаркет» и другие, которые осуществляют доставку на дом или в любое другое место продуктов питания.
Юго-Западный банк осуществляет работу по 1200 инициативам во всех направлениях ESG-подхода. Здесь объем кредитного портфеля «зеленого» ответственного финансирования за последний год вырос в 9 раз и составляет почти 18 млрд рублей.
Сбер также продолжает помогать и формированию коллективного иммунитета. Уже более 90% сотрудников прошли полный этап вакцинации. Свыше 300 сервисов Сбера каждый день помогают развиваться Югу России и Северному Кавказу, а также продолжают делать жизни миллионов людей комфортнее. Подписки СберПрайм и СберПрайм+ разработаны помогают уже 300 тысячам семьям экономить каждый год до 300 часов времени на покупки продуктов и до 60 тысяч рублей на других бытовых тратах.
Традиционно в ноябре в честь своего дня рождения в Сбере проводится акция «Зеленый день», в рамках которой дарятся скидки до 60% розничным и бизнес-клиентам.