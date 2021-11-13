Евгений Титов: «Наша цель — не бизнес «здесь и сейчас», а закладка «фундамента»

Туризм продолжает оставаться самым перспективным рынков и ярким примером клиентоцентричной модели B2C2B2G Сбера на Юге России и Северном Кавказе. С 2019 года туристический поток в южные субъекты страны продолжает расти даже несмотря на условия ограничений, рост составляет 20-25%. Здесь только за последние шесть месяцев отдохнуло более 15 миллионов человек, при этом известно, что каждый пятый рубль туристы тратят во время отдыха на Юге и в Северо-Кавказском федеральном округе.