Ростовчане заявили, что такси станет выгоднее общественного транспорта

Posted 13 ноября 2021, 09:35
Published 13 ноября 2021, 09:35
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
С этого дня при оплате транспортной картой стоимость составляет 29 рублей, банковской — 30 рублей. При оплате наличными тариф равен 32 рублям.
В электротранспорте придется платить по 23 рубля. Изменения цен вызвали бурные обсуждения в соцсетях.
«Таксисты скоро станут общественным транспортом, так как в них будет дешевле ездить. Особенно, если несколько человек сразу», — заявили горожане.
«Автобусы разваливаются, в дождь крыши текут, водители ездить не умеют. Я молчу про автобус № 71, который в большинстве случаев проезжает мимо остановки, не реагируя на голосования людей. Какие 32 рубля за проезд?», — возмутились горожане.
Другие посоветовали недовольным купить себе машину и не возмущаться.