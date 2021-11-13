Ростовчане заявили, что такси станет выгоднее общественного транспорта

«Автобусы разваливаются, в дождь крыши текут, водители ездить не умеют. Я молчу про автобус № 71, который в большинстве случаев проезжает мимо остановки, не реагируя на голосования людей. Какие 32 рубля за проезд?», — возмутились горожане.