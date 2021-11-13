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Posted 13 ноября 2021, 09:35

Published 13 ноября 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Ростовчане заявили, что такси станет выгоднее общественного транспорта

13 ноября 2021, 09:35
В Ростове-на-Дону с субботы, 13 ноября, повысили стоимость проезда в общественном транспорте, что не понравилось многим горожанам, заявили они в соцсети «ВКонтакте».

С этого дня при оплате транспортной картой стоимость составляет 29 рублей, банковской — 30 рублей. При оплате наличными тариф равен 32 рублям.

В электротранспорте придется платить по 23 рубля. Изменения цен вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

«Таксисты скоро станут общественным транспортом, так как в них будет дешевле ездить. Особенно, если несколько человек сразу», — заявили горожане.

«Автобусы разваливаются, в дождь крыши текут, водители ездить не умеют. Я молчу про автобус № 71, который в большинстве случаев проезжает мимо остановки, не реагируя на голосования людей. Какие 32 рубля за проезд?», — возмутились горожане.

Другие посоветовали недовольным купить себе машину и не возмущаться.

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#Общество#Новости
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