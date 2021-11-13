В Ростове пройдут массовые отключения света с 15 по 19 ноября 2021 года

В понедельник, 15 ноября, света не будет на улицах 26-я линия, 28-я линия, Мурлычева, Рябышева, Вити Черевичкина, Малиновского и 2-я Краснодарская. Это коснется улиц Пахотная, Равенства, Новостроевская, переулка Молочный.
Во вторник электричество выключат по улицам Бакланова, Дубовского, 3-я Круговая, переулкам Салютина, Туроверова, бульвару Платова. Света не будет на улице Книжная, в переулках Руднева, Гарибальди и Новокубанский.
В среду обесточат улицы Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия. Это затронет улицы Пахотная, Книжная, Равенства, Гарибальди, Новостроевская.
В четверг стоит подготовиться к отключениям на улицах Комсомольская, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Ереванская, 30-я линия, 31-я линия, 32-я линия. В пятницу свет выключат по улицам Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия.