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В Ростове пройдут массовые отключения света с 15 по 19 ноября 2021 года

13 ноября 2021, 06:49
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 15 по 19 ноября, будут массово отключать электричество, что затронет сотни различных объектов, заявили в «Донэнерго».

В понедельник, 15 ноября, света не будет на улицах 26-я линия, 28-я линия, Мурлычева, Рябышева, Вити Черевичкина, Малиновского и 2-я Краснодарская. Это коснется улиц Пахотная, Равенства, Новостроевская, переулка Молочный.

Во вторник электричество выключат по улицам Бакланова, Дубовского, 3-я Круговая, переулкам Салютина, Туроверова, бульвару Платова. Света не будет на улице Книжная, в переулках Руднева, Гарибальди и Новокубанский.

В среду обесточат улицы Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия. Это затронет улицы Пахотная, Книжная, Равенства, Гарибальди, Новостроевская.

В четверг стоит подготовиться к отключениям на улицах Комсомольская, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Ереванская, 30-я линия, 31-я линия, 32-я линия. В пятницу свет выключат по улицам Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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