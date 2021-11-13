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За продажу лекарств без рецепта две аптеки в Ростове оштрафовали на 280 тысяч рублей

13 ноября 2021, 06:27
Фото: pixabay
В Ростовской области привлекли к ответственности две аптеки, которые незаконно продавали лекарства без рецепта, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что аптека ООО «Юж Аптека» без рецепта реализовала свыше 60 тысяч упаковок препаратов. Среди них были опиоидные наркотические анальгетики.

При этом сотрудники учреждения показали несколько рецептов. Однако фамилии врача на рецепте и печати не совпадали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Арбитражный суд привлек организацию к ответственности. Аптеку оштрафовали на 180 тысяч рублей.

До этого на аналогичном нарушении попалась компания «Клевер». Сотрудники продали 258 упаковок лекарств, за это придется выплатить штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что аптека в Новочеркасске торговала сильнодействующими препаратами по фальшивым рецептам.

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