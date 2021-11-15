Диетолог рассказала о свойствах имбиря

Posted 15 ноября 2021, 18:40
Published 15 ноября 2021, 18:40
Modified 18 сентября 2022, 14:23
Updated 18 сентября 2022, 14:23
Диетолог отметила, что в составе имбиря есть такой компонент, как джинджерол. Он обладает мощным антиоксидантным свойством и защищает от преждевременного старения. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, на функции мозга и имеет противовоспалительные свойства. К тому же он помогает быстрее протекать метаболическим процессам, а иммунитет работает активнее. Об этом информирует RT.
В связи с тем, что кровообращение повышается, белки иммунной системы быстрее достигают пункта назначения. Поэтому хорошо усваивается пища и питательные вещества.
Соломатина добавила, что маринованный имбирь тоже сохраняет полезные свойства.
При добавлении имбиря в чай, его надо почистить и измельчить, потому как он способен быстрее отдать полезные компоненты в воду. Этот продукт отлично сочетается с цитрусовыми и его можно употреблять очень часто.
При этом диетолог отметила, что имбирь имеет терпкий вкус за счет имеющихся в составе органических масел, раздражающих слизистую ЖКТ. Поэтому его нельзя употреблять в большом количестве и на голодный желудок.