Диетолог рассказала о свойствах имбиря

Диетолог отметила, что в составе имбиря есть такой компонент, как джинджерол. Он обладает мощным антиоксидантным свойством и защищает от преждевременного старения. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, на функции мозга и имеет противовоспалительные свойства. К тому же он помогает быстрее протекать метаболическим процессам, а иммунитет работает активнее. Об этом информирует RT.