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Posted 15 ноября 2021, 18:40

Published 15 ноября 2021, 18:40

Modified 18 сентября 2022, 14:23

Updated 18 сентября 2022, 14:23

Диетолог рассказала о свойствах имбиря

15 ноября 2021, 18:40
Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о полезных свойствах имбиря и дала рекомендации по его употреблению в пищу.

Диетолог отметила, что в составе имбиря есть такой компонент, как джинджерол. Он обладает мощным антиоксидантным свойством и защищает от преждевременного старения. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, на функции мозга и имеет противовоспалительные свойства. К тому же он помогает быстрее протекать метаболическим процессам, а иммунитет работает активнее. Об этом информирует RT.

В связи с тем, что кровообращение повышается, белки иммунной системы быстрее достигают пункта назначения. Поэтому хорошо усваивается пища и питательные вещества.

Соломатина добавила, что маринованный имбирь тоже сохраняет полезные свойства.

При добавлении имбиря в чай, его надо почистить и измельчить, потому как он способен быстрее отдать полезные компоненты в воду. Этот продукт отлично сочетается с цитрусовыми и его можно употреблять очень часто.

При этом диетолог отметила, что имбирь имеет терпкий вкус за счет имеющихся в составе органических масел, раздражающих слизистую ЖКТ. Поэтому его нельзя употреблять в большом количестве и на голодный желудок.

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