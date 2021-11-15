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Двух ростовчан будут судить за аферу на 8 миллионов рублей

15 ноября 2021, 17:29
Фото: Pixabay.com
В Ростове пройдет суд над местными жителями, обвиняемыми в покушении на мошенничество, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ региона.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона завершил расследование дела двух ростовчан, подозреваемых в покушении на мошенничество.

Следователи рассказали версию, согласно которой в мае текущего года ростовчане получили от предпринимателя 8 миллионов рублей, которые они должны были передать одному из сотрудников налоговой службы. Фигуранты дела убедили предпринимателя, что смогут решить его проблемы с налогами, но выполнять обещанное они не собирались.

Сотрудники областного УФСБ задержали подозреваемых в момент получения денег, после чего ростовчане были заключены под стражу. В настоящий момент представители власти арестовали имущество фигурантов дела стоимостью 20 миллионов рублей.

Пресс-служба сообщает, что следственные органы собрали достаточно доказательств, и теперь дело ростовчан направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в УМВД Ростовской области сообщили, что средний размер взяток чиновникам достигает 500 тысяч рублей.

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