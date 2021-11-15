Двух ростовчан будут судить за аферу на 8 миллионов рублей

Следователи рассказали версию, согласно которой в мае текущего года ростовчане получили от предпринимателя 8 миллионов рублей, которые они должны были передать одному из сотрудников налоговой службы. Фигуранты дела убедили предпринимателя, что смогут решить его проблемы с налогами, но выполнять обещанное они не собирались.