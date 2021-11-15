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Posted 15 ноября 2021, 09:20

Published 15 ноября 2021, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 14:23

Updated 18 сентября 2022, 14:23

Из маршрута автобуса № 63 в Ростове убрали две остановки

Из маршрута автобуса № 63 в Ростове убрали две остановки

15 ноября 2021, 09:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Маршрут автобуса № 63 в Ростове-на-Дону претерпел изменения, из схемы его движения убрали две остановки, сообщает портал "Ростовский городской транспорт".

Согласно опубликованным данным, отныне гортранспорт будет разворачиваться в Александровке, не доезжая до остановок «поселок Геофизиков» и «Аксайский мост».

Это изменение ввели после публикации на портале «Активный ростовчанин» соответствующей инициативы от жителя Ростовской области. Сообщается, что такое изменение позволит снизить интервал движения, так как на удаленных остановках нет стабильного пассажиропотока.

Теперь добраться до остановок, которые исключили из маршрута автобуса № 63 можно добраться на автобусе № 70 и №164.

Ранее сообщалось, что в Ростове в автобусах до ТЦ «Мега» выросла стоимость проезда с 13 ноября. Передвигаясь по этому маршруту, пассажирам придется заплатить 32 рубля независимо от вида оплаты проезда.

Также напомним, что губернатору Ростовской области Василию Голубеву пожаловались на игнорирование ростовчанами масочного режима в автобусах.

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