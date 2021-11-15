Ростовчанам рассказали, куда девать изношенные автомобильные шины

Акцию организуют 20 ноября при поддержке мэрии. В этот день на улице Проселочная, 9A установят специальный контейнер, куда можно будет выбросить шины.
Это необходимо успеть сделать с 10.00 мск до 13.00. Платить за утилизацию шин ничего не придется.
«Акция поможет повысить экологическую культуру населения, привлечь внимание к необходимости раздельного сбора отходов и их правильной утилизации», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что власти Ростовской области хотят контролировать работу перевозчиков мусора.