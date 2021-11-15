rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Серхио Агуэро может завершить карьеру по медицинским показаниям.

15 ноября 2021, 14:47
Фото: pxhere.com
Нападающий «Барселоны» испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро прошел обследование на предмет выявления проблем с сердцем. По результатам многочисленных тестов, у футболиста обнаружена серьезная патология, несовместимая с дальнейшей карьерой. Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на AS, врачи предупредили игрока о возможном досрочном прекращении выступлений на профессиональном уровне. В нынешнем сезоне Агуэро, перебравшийся летом из «Манчестер Сити» в статусе свободного агента, провел пять матчей, в которых забил один мяч.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58