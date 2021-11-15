Серхио Агуэро может завершить карьеру по медицинским показаниям.

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро прошел обследование на предмет выявления проблем с сердцем. По результатам многочисленных тестов, у футболиста обнаружена серьезная патология, несовместимая с дальнейшей карьерой. Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на AS, врачи предупредили игрока о возможном досрочном прекращении выступлений на профессиональном уровне. В нынешнем сезоне Агуэро, перебравшийся летом из «Манчестер Сити» в статусе свободного агента, провел пять матчей, в которых забил один мяч.