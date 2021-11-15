Стиральная машина за полмиллиона: самые крупные закупки ФСИН Ростова в 2021 году

Корреспондент RostovGazeta изучил государственные торги ведомства и выяснил, с кем региональная ФСИН заключает контракты и какие самые дорогие тендеры были заключены в 2021 году.
Если сравнивать с прошлым годом, то ФСИН в текущем году снизил число заключенных торгов почти вдвое. В 2020 году ведомство заключило 150 контрактов на 583 млн рублей. В 2019 году - 141 контракт на 605 млн рублей (в 2017 году такие же цифры). Рекордным по заключенным торгам у ФСИН Ростовской области (открытые данные есть с 2017 года) стал 2018 год, когда было заключено 193 контракта на 810 млн рублей.
Дорогая котлета
В этом году ГУФСИН региона больше всего заключил контрактов с ИК-15 (Батайск), как с единственным поставщиком. С исправительной колонией было заключено девять контрактов на общую сумму в 13,4 млн рублей.
И одним из дорогих заключенных контрактов колонии №15 Батайска стал «Маргарин 60%». А именно, в течение года колония Батайска поставила и еще поставит 100 килограммов маргарина на 8,5 млн рублей. Еще один крупный контракт, который выиграл ИК-15 на поставку мужских гигиенических пакетов для подозреваемых и обвиняемых на общую сумму в 2,8 млн рублей. Всего колония поставит для нужд ГУФСИН региона 54 763 женских и мужских пакетов для осужденных. В эти комплекты входят наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви.
Вообще у ИК-15 нет проблем с новыми контрактов. В этом году учреждение заключило 34 контракта (в качестве исполнителя) на сумму 40 млн рублей, а в прошлом - 86 на 126 млн руб. И 2020-й стал рекордным годом по сумме заключенных торгов.
А самой дорогой закупкой ГУФСИН Ростовской области стала котлета. Почти на 16 млн рублей (15 964 200 руб.) ведомство закупит мясосодержащие полуфабрикаты у ИК-1 (Зверево). За эту сумму колония поставит ГУФСИН 88 120 котлет, цена за единицу составила 181 рублей. Закупка осуществлена у единственного подрядчика по ФЗ-44.
Всего исправительная колония города Зверево в качестве поставщика в этом году выиграла пять контрактов на 33,6 млн рублей. В 2020 году - шесть контрактов на 59,8 млн рублей. Основной заказчик колонии, конечно же, ГУФСИН по Ростовской области.
И еще к еде - третья самая дорогая закупка ФСИН региона - хлебопекарная пшеничная мука. Контракт на 8,1 млн рублей выиграл исполнитель ИК-14 (Новочеркасск). В рамках закупки колония должна поставить 350 100 килограммов муки течение года на нужды ведомства. Эта же колония выиграла тендер ГУФСИН на поставку дробленой муки пшеничной на 4,2 млн рублей.
Кстати, дела у колонии Новочеркасска не так хорошо идут, как у ИК в Зверево в этом году. Всего за 2021 год у колонии 18 контрактов заключено на 18,5 млн рублей, где ФКУ ИК-14 выступает исполнителем.
Репчатый лук на 2,2 млн рублей для нужд регионального ФСИН на год выиграла КП-27 (колония-поселения города Ленинска, Волгоградская область).
Лазерный станок и сапоги
Среди крупных госконтрактов, которые объявила ГУФСИН Ростовской области числится еще «полуавтоматический станок, линия разного раскроя». Закупку на 9,7 млн рублей выиграло ООО «Промлайн» (г. Санкт-Петербург). Предметы закупки - полуавтоматический тругогиб за 1 660 000 рублей и установка лазерной резки 8 081 500 рублей.
Для каких целей учреждению понадобился полуавтоматический тругогиб (машины гибочные металлообрабатывающие), в документах на сайте госзакупки не указано. Сообщается только, что страна происхождения машины - Россия.
Также среди крупных контрактов ГУФСИН региона - закупка дизельного топлива на 14,3 млн рублей. Поставит топливо для нужд ведомства ООО РН-Карт (Москва).
Еще эта же фирма выиграла контракт на поставку бензина (ИА-95 и АИ-95) на сумму 2,1 млн рублей.
Всего же за текущий год ГУФСИН региона заключило с ООО «РН-Карт» пять контрактов на 19,6 млн рублей.
«Сапоги мужские комбинированные зимние для осужденных» - еще одна крупная закупка ГУФСИН Ростовской области. Тендер на поставку 1103 пар сапог для осужденных выиграла ИК-14. Стоимость контракта чуть более 4 млн рублей.
Из самых дешевых предметов закупки - косынки. Контракт на поставку 600 косынок за 32 тысяч рублей (53 рублей за единицу) выиграла ИК-18 (г. Азов).
«Услуги электросвязи» в ГУФСИН Ростовской области на сумму 2,1 млн рублей выиграло ПАО "Ростелеком".
Также ведомство закупило ватные подушки (950 единиц) и матрац с синтетическим наполнителем для осужденных (950 штук) на сумму 1,8 млн рублей у ИК-9 (г. Шахты).
В этом году контракт на поставку 1350 трикотажных свитеров для осужденных мужчин и женщин выиграла также колония города Шахты. Сумма тендера - 1,7 млн рублей.
Из крупных контрактов выделяется еще покупка для ФСИН Ростовской области цельнометаллического фургона с бензиновым двигателем ГАЗ GAZelle Next A32R23. Сумма контракта почти сравнима с закупкой свитеров - 1,8 млн рублей. Поставщиком стало ООО «Авторитет ЮГ» (г. Краснодар).
Также ведомство закупило в этом году две стиральные машины за астрономическую цену - полмиллиона рублей (по 260,3 тысячи рублей каждая). Тендер на поставку стиральных машин выиграла индивидуальный предприниматель из Москвы Мосолова Ангелина Валентиновна.
В техническом задании говорится, что номинальная загрузочная масса машинок должна составлять 25 килограммов.
«Машины стиральные предназначены для стирки и полоскания белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей, представляет собой два цилиндрических концентрично расположенных барабана: внутренний и наружный. Внутренний барабан укреплен в опоре рамы. В передних стенках барабанов люк для загрузки и выгрузки белья, закрываемый застекленной крышкой. Вращение внутреннего барабана осуществляется от электродвигателя через клиноременные передачи», - говорится в контракте об удивительных способностях стиральной машинки.
Кто любимчик?
Из заключенных контрактов в этом году ФСИН по Ростовской области чаще всего «дружит» с ИК-15 (г. Батайск). Так, в 2020 году ведомство заключило с колонией 15 контрактов на 13,4 млн рублей.
Второй в списке «счастливчиков» - ООО «Дон-Моторс» (г. Ростов-на-Дону), с которой заключено 11 контрактов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. На третьем месте ООО «Индустрия информатики» (г. Ростов-на-Дону) - 10 контрактов на предоставление услуг по техническому сопровождению программного продукта «1С: Бухгалтерия госучреждения».
Из выявленных проблем с заключением контрактов на госзакупках у ГУФСИН по Ростовской области чаще всего отмечается «недоступность части документов для поиска» (232), контракт заключен напрямую (66), Поставщик - унитарное предприятие (42), торги без снижения (0-2%), единственный участник (30). Также, как отмечается в системе «Маркер», за этот год с торгами, которые организовывал ГУФСИН региона, в 18 случаях есть запрос на разъяснение документаций, в 23 случаях контракты были завершены позже срока. Участников не нашлось для 13 торгов, которые проводило ведомство. Победитель снизил сумму контракта на 25% в шести закупках, нет допущенных участников в четырех контрактах. Еще в четырех контрактах просрочено исполнение. Контракт был заключен не с победителем в трех случаях.