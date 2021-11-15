Стиральная машина за полмиллиона: самые крупные закупки ФСИН Ростова в 2021 году

И одним из дорогих заключенных контрактов колонии №15 Батайска стал «Маргарин 60%». А именно, в течение года колония Батайска поставила и еще поставит 100 килограммов маргарина на 8,5 млн рублей. Еще один крупный контракт, который выиграл ИК-15 на поставку мужских гигиенических пакетов для подозреваемых и обвиняемых на общую сумму в 2,8 млн рублей. Всего колония поставит для нужд ГУФСИН региона 54 763 женских и мужских пакетов для осужденных. В эти комплекты входят наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви.