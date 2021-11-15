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ВСУ сбросили более 50 снарядов на поселки недалеко от границы Ростовской области

15 ноября 2021, 16:28
Фото: Pixabay
Украинские силовики провели мощную атаку по нескольким поселкам ЛНР, расположенным недалеко от границы с Ростовской областью, об этом сообщил портал «Новороссия».

В издании рассказали, что военнослужащие Украины применили крупнокалиберные гаубицы со снарядами 152-го калибра, а также 120-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы.

Совместный центр по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК) располагает данными, согласно которым прошли атаки по поселкам Южной Ломоватке, Червоному Прапору, Березовскому, Молодежному, Золотому, Анновке, Сокольникам, Калиново и Калиново-Борщеватому.

Все атаки прошли в воскресенье, 14 ноября, с 15.10 до 21.30 мск, за время обстрела населенных пунктов ВСУ сбросили АО 33 снаряда 152-го калибра, произвели пять выстрелов из СПГ-9 и использовали пять мин. В результате обстрела были повреждены дороги, линии электропередач, хозпостройки, остекление жилых домов и газопровод в Червоном Прапоре.

Кроме того уже в понедельник, 15 ноября, стало известно, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в поселке Золотое-5. Военнослужащие применили станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и АГС-17, в результате чего школа № 4 в Золотом-5 попала под обстрел. Также под атаку попал ПГТ Калиново.

В настоящий момент СЦКК выясняет информацию о возможных жертвах обстрела и разрушениях в населенных пунктах.

Ранее ВСУ применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями, для атаки поселков у границ Ростовской области.

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