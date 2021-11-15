ВСУ сбросили более 50 снарядов на поселки недалеко от границы Ростовской области

Все атаки прошли в воскресенье, 14 ноября, с 15.10 до 21.30 мск, за время обстрела населенных пунктов ВСУ сбросили АО 33 снаряда 152-го калибра, произвели пять выстрелов из СПГ-9 и использовали пять мин. В результате обстрела были повреждены дороги, линии электропередач, хозпостройки, остекление жилых домов и газопровод в Червоном Прапоре.