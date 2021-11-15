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Posted 15 ноября 2021, 05:06

Published 15 ноября 2021, 05:06

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Жителям Ростовской области рассказали, когда начнется снегопад и завершатся заморозки

15 ноября 2021, 05:06
В Ростове-на-Дону на этой неделе по ночам ожидаются заморозки и выпадет снег, предупредили в Гидрометцентре.

В понедельник днем температура составит семь градусов и будет облачно. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

Ночью похолодает до минус трех градусов. Со вторника по пятницу температура днем не поднимется выше пяти градусов, осадков не прогнозируется.

По ночам ожидаются заморозки с температурой до минус четырех градусов. С пятницы они прекратятся и температура будет выше нуля, но начнется снегопад.

Днем на выходных будет сохраняться дождливая погода.

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