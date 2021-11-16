Как уроженец Ростова написал песню-легенду «На Тихорецкую состав отправится»

Все как в жизни самого Львовского — он с детства был влюблен в Валентину Архангельскую, с которой дружил с четырех лет. Даже готовил ее к поступлению в театральное училище, куда она смогла поступить. Но Валентина отдала свое сердце другому — будущему известному барду Александру Галичу (тогда Гинзбургу). Львовский этого ей так и не простил. Хотя много позже признавался их дочери, Алёне Галич-Архангельской, что всю свою жизнь любил только одну женщину — её мать.