Как уроженец Ростова написал песню-легенду «На Тихорецкую состав отправится»

Posted 16 ноября 2021, 09:45
Published 16 ноября 2021, 09:45
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Недавно незамеченной прошла очередная дата смерти замечательного поэта, писателя и драматурга Михаила Львовского. Дата, правда, не круглая, но вспомнить добрым словом человека, который, не стал таким популярным как многие его коллеги по творческому цеху, но при этом успел сделать за свою жизнь очень и очень много, будет совершенно не лишне.
Родился Львовский в Ростове-на-Дону, рос в Краснодарском крае, учился в институте в Москве, а повоевать перед этим довелось даже в Иране. Во время «борьбы с космополитизмом» в стране выпускник Литинститута был уволен с работы из Радиокомитета СССР. И все же советская власть со временем по достоинству оценила таланты Михаила Григорьевича и воздала ему должное.
Из-под пера литератора вышли сценарии восьми известных в СССР фильмов: «Опять двойка», «Рыжик», «Я вас любил», «Точка, точка, запятая», «Я больше не буду», «Это мы не проходили», и «Завтрак на траве» и «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Последний, пожалуй, самый известный, поскольку фильм имел огромный успех. Написан сценарий по автобиографической повести Львовского.
Действие происходит где-то в областном центре на юге России. Мальчик и девочка дружат с самого детства. Потом вместе вырастают: парень превращается в серьезного, вдумчивого юношу, а она становится просто красивой девушкой, которая влюбляется совершенно в другого парня.
Все как в жизни самого Львовского — он с детства был влюблен в Валентину Архангельскую, с которой дружил с четырех лет. Даже готовил ее к поступлению в театральное училище, куда она смогла поступить. Но Валентина отдала свое сердце другому — будущему известному барду Александру Галичу (тогда Гинзбургу). Львовский этого ей так и не простил. Хотя много позже признавался их дочери, Алёне Галич-Архангельской, что всю свою жизнь любил только одну женщину — её мать.
Михаил Львовский писал так же книги и стихи, в том числе на музыку самых известных композиторов страны: Никиты Богословского, Исаака Дунаевского, Альфреда Шнитке, Геннадия Гладкова, Михаила Таривердиева и так далее.
Самая известная из них — «На Тихорецкую состав отправиться». Кто же ее не знает из людей старшего и среднего поколения! Кстати, от Тихорецкой, как знают местные жители, на северо-запад идёт линия аккурат до Ростова-на-Дону. Песня была написана для пьесы «Друг детства» в 1962 году, исполнялась спектаклях театров «Современник» и «Ленком». Интересно, что существовали две версии — одна на музыку Таривердиева, другая — на мелодию Геннадия Гладкова. Причем в Ленинграде склонялись более к Гладкову, а в Москве к Таривердиеву.
Ее пела Татьяна Доронина в фильме «Капель», исполнял Владимир Высоцкий со сцены. Гранж-версию создала группа «Ногу Свело». Но классикой считается все же звучание песни в фильме «Ирония судьбы или «С легким паром!» Эльдара Рязанова. Спела ее Алла Пугачева, на тот момент примадонна и суперзвезда. Теперь как минимум под каждый Новый год, а на самом деле-то гораздо чаще, мы видим, как молодая еще Барбара Брыльска очень органично открывает рот, из которого звучат такие знакомые слова не ее голосом.
Про что, собственно, песня, рассказывал сам Львовский. По сюжету пьесы, юношу берут в армию, он очень плохо служит, «потому что интеллигентный, щупленький, что для армии не подходит, но своей бывшей однокласснице, которую в школе звали „Царица Ирина“ и в которую он влюблён, врёт про свои похождения в армии». А в него влюблена совсем другая — подруга этой «царицы». Вот она-то и поет: «На Тихорецкую состав отправится». Кстати, Львовский был близким другом Рязанова.
Эльдар Александрович вспоминал, что именно Львовский, страстный поклонник и коллекционер записей Владимира Высоцкого, сделал ему «царский подарок». Преподнес магнитофонные записи — восемь часов звучания. В те годы такой архив был огромной редкостью. Это случилось в 1976 году. «С тех пор я стал его поклонником — окончательным, безоговорочным, пожизненным, навсегда…» — говорил любимый миллионами кинорежиссёр.
Львовский прожил 75 лет, был членом Союза Писателей РСФСР, удостоен Государственной и множества других творческих премий. Символично, что литератор, увидевший свет на берегах Дона, упокоился в Москве на Донском кладбище. А песню девушки, которая любит паренька, ушедшего в армию, поют до сих пор, как будто она была написана буквально вчера.