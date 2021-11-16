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В Ростовской области полностью ввели в эксплуатацию шестой ветропарк

16 ноября 2021, 14:12
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области ввели в эксплуатацию второй этап ветропарка, расположенного на территории Каменского района и города Донецка, «Казачья ВЭС».

По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, ее мощность 100 МВт. Он также отметил, строительство ветропарков в регионе в рамках проектов, реализуемых с 2018 года, завершено

«Введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 610 МВт, причем три из них, мощностью 260 МВт, — в текущем году», — подчеркнул Сорокин.

Областные власти намерены продолжить работу по строительству ВЭС. Сейчас инвесторами рассматриваются вопросы расположения будущих ветропарков, их количества и вырабатываемой мощности. Точная информация станет известна после проведения торгов.

За всё время эксплуатации донские ветроэлектростанции поставили на оптовый рынок свыше 1,3 ГВт ч. К концу 2021 года планируется поставить ещё свыше 500 ГВт ч.

Между тем, с 18 по 21 мая 2022 года в Ростове-на-Дону состоится международный форум «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022) при участии представителей государственных органов, бизнеса и всех интересующихся лиц. Организаторы надеются, что это мероприятие заложит крепкую основу для международного сотрудничества и послужит площадкой проведения переговоров для запуска интересных проектов в сфере ВИЭ.

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