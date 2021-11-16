В Ростовской области полностью ввели в эксплуатацию шестой ветропарк

Между тем, с 18 по 21 мая 2022 года в Ростове-на-Дону состоится международный форум «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022) при участии представителей государственных органов, бизнеса и всех интересующихся лиц. Организаторы надеются, что это мероприятие заложит крепкую основу для международного сотрудничества и послужит площадкой проведения переговоров для запуска интересных проектов в сфере ВИЭ.