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Posted 17 ноября 2021, 16:58

Published 17 ноября 2021, 16:58

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Крупнейший в Ростовской области поставщик мяса поднимет цены на колбасу 29 ноября

17 ноября 2021, 16:58
В Ростовской области крупнейшее в регионе предприятие по производству мясных и колбасных изделий "Тавр» предупредил об увеличении цен с 29 ноября, сообщается на сайте администрации города.

Напомним, что с октября 2020 года по октябрь 2021 года в Ростове-на-Дону зафиксировали рост цен на мясо. Так, мясо говядины подорожало на 31,5%, свинина- на 30%, а куры — на 54%. В связи с этим, «РКЗ-Тавр» заявил, что готовится поднять цены на свою продукцию с 29 октября. Это связано с ростом цен не только на сырье, но и на специи, упаковку и другие материалы.

По имеющимся прогнозам поставщиков сырья, в конце 2021 и начале 2022 года рост цен продолжится и составит 15% по говядине, 20% - по свинине и 15-24% - по мясу птицы. Специи также вырастут в цене до 30%.

По данным системы СПАРК, ООО «РКЗ-Тавр» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в июне 1999 года. В качестве основного вида деятельности компании указано производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Численность работников составляет более 1,4 тысячи человек. Руководителем предприятия является Кирияки Саввиди — супруга известного бизнесмена Ивана Саввиди.

Ранее компания ООО «РКЗ-Тавр» была обвинена в загрязнении канализации. За нарушение с завода потребовали свыше 7,4 миллиона рублей.

Напомним, что в Ростовской области в октябре стоимость яиц подорожала сразу на 25%.

#Экономика#Новости
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