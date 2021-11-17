Крупнейший в Ростовской области поставщик мяса поднимет цены на колбасу 29 ноября

Напомним, что с октября 2020 года по октябрь 2021 года в Ростове-на-Дону зафиксировали рост цен на мясо. Так, мясо говядины подорожало на 31,5%, свинина- на 30%, а куры — на 54%. В связи с этим, «РКЗ-Тавр» заявил, что готовится поднять цены на свою продукцию с 29 октября. Это связано с ростом цен не только на сырье, но и на специи, упаковку и другие материалы.