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Posted 17 ноября 2021, 07:44

Published 17 ноября 2021, 07:44

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Сколько стоит содержание в домах престарелых в Ростовской области и как туда попасть

17 ноября 2021, 07:44
В Ростовской области работают 19 государственных домов-интернатов для престарелых и еще больше частных организаций для размещения пожилых жителей региона. Об этих организациях и их деятельности расскажем в материале RostovGazeta.

С начала 2021 года Росстат зафиксировал, что в Ростовской области проживают более 1,11 миллиона человек, находящихся в пенсионном возрасте. Это 26,8% населения региона.

Какие бывают дома престарелых

Министерство труда и социального развития сообщает, что в Ростовской области работают 19 государственных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, рассчитанные на 2479 койко-мест, еще 20 домов престарелых являются частными организациями.

Государственные и частные заведения этой сферы оказывают услуги по уходу за людьми пенсионного возраста, предоставляют социально-правовую помощь, а также ухаживают за тяжело больными людьми и пенсионерами, не способными позаботиться о себе самостоятельно.

Кто живет в интернатах

В Ростовской области подопечными домов-интернатов становятся люди старше 60 лет, инвалиды первой и второй групп и граждане, нуждающиеся в помощи из-за невозможности осуществлять самообслуживание. Это лежачие больные, люди, находящиеся на реабилитации после инфаркта или инсульта, а также граждане, страдающие от возрастных изменений деятельности мозга.

Какие социальные услуги оказывают интернаты для пожилых людей и инвалидов

В первую очередь в домах престарелых и центрах социального обслуживания населения создают условия для здорового образа жизни пожилых людей. В эти условия входит пятиразовое питание, разработанное под нужды подопечных, а также оказание медицинской и психологической помощи, проведение занятий по лечебной физкультуре для улучшения состояния здоровья пенсионеров.

Вместе с этим психоневрологические интернаты, геронтологические и реабилитационные центры социального обслуживания населения предоставляют уход за пожилыми людьми, которые больше не могут заботиться о себе самостоятельно — это лежачие больные, инвалиды, а также люди с деменцией и психическими заболеваниями.

Кроме того на территории региона работают пансионаты, принимающие не только постоянных подопечных, но и временных постояльцев. Работа таких организаций предоставляет пожилым людям возможность отдохнуть и восстановить здоровье, проводя время в компании сверстников.

Сколько стоят услуги домов престарелых

Средняя стоимость проживания варьируется от 750 до 1500 рублей в сутки в зависимости от того, на какой срок пожилой человек хочет остаться в доме-интернате или пансионате. Кроме сроков на ценообразование серьезно влияет состояние здоровья будущих постояльцев и тот уход, который они хотели бы получать.

Так, например, содержание самостоятельных подопечных, которые способны ухаживать за собой и ходить при помощи дополнительных средств, оценивается в сумму от 25 тысяч рублей в месяц. Средний ценник на содержание этой категории постояльцев находится в границах от 749 рублей до 900 рублей в сутки без учета дополнительных услуг.

Размещение людей с ограниченными возможностями и людей со средней степенью деменции обойдется в 30 тысяч рублей в месяц или от 800-950 рублей в сутки.

Медицинский уход и размещение лежачих больных, людей с онкологией или заболеваниями, не позволяющими самостоятельно заботиться о себе, будет стоить от 1100 рублей в сутки. В зависимости от состояния здоровья пожилых людей и желаемого ухода за подопечным расценки могут меняться в большую сторону. Тем не менее средняя стоимость услуги составляет 1400 рублей в сутки.

Кроме того для одиноких пожилых людей существует договор пожизненной ренты, позволяющий обеспечить уход за собой и небольшие ежемесячные выплаты, которые будут производить до смерти получателя ренты. Это договор сопровождается передачей имущества получателя во владение плательщика ренты.

Об этической стороне вопроса

Уже давно существует предубеждение, что дома-интернаты для пожилых людей — это один из способов отказаться от ответственности за престарелыми родственниками, однако это совсем не так.

Хороший пансионат — это в первую очередь заведение, которое поможет ухаживать за людьми, потерявшими возможность обслуживать себя самостоятельно. Ведь даже любящие и заботливые родственники не способны предоставить ту помощь, которую обеспечивает квалифицированный медперсонал.

Кроме того подобные организации позволяют пенсионерам социализироваться и проводить время в компании ровесников, не ощущая себя одинокими.

Вместе с этим поездка пансионат даст шанс сменить обстановку, отдохнуть и поправить здоровье, поскольку большинство частных организаций готовы принимать подопечных на короткий период времени.

В случае, если передача пожилого человека в интернат является необходимостью, некоторые пансионаты и организации социального обслуживания населения предлагают подопечным и их близким услуги по психологической помощи.

Следует помнить, что пансионат для пожилых и инвалидов — это не способ дистанцироваться от своих родных, а один из инструментов, который позволит обеспечить комфортный и здоровый образ жизни для жителей Ростовского области старше 60 лет.

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