Суд начал разбирательство по делу главы Сальска Евгения Борисенко 17 ноября

Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Калашникова, который выступал подельником, заключили под стражу. Суд начал разбирательство по делу 17 ноября, однако на сайте Сальского городского суда появилась информация о том, что заседание отложили. Напомним, что максимальное наказание составляет 15 лет заключения.