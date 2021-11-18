На ОРТК «Южный» под Батайском запустили автобусы с бесплатным проездом

Первые автобусы с пассажирами отправились на новый торговый комплекс «Южный» под Батайском с четырех крупных районов города. В Ростове маршруты организованы от ЦГБ (ГБ № 1 им. Семашко), от площади Карла Маркса, от ГПЗ-10 и от пригородного железнодорожного вокзала.
Автобусы проходят через все основные районы города — центр, Западный, Александровка. В Батайске остановки организованы на Соленом озере, в поселке «Солнечный», в «Авиагородке». А в Аксайском районе автобус останавливается в хуторе Ленина. Движение по маршруту на стартовых остановках Ростова начинается с 8-ми утра, а от «Южного» автобусы выезжают с 10-ти утра.
«На первом этапе автобусы будут выполняться по три рейса в обе стороны. Последний рейс на «Южный» - в пределах с 15.30 до 16-ти часов. А из центра торговли пассажиры смогут уехать на последнем рейсе с 17.30 до 18.00», - подчеркнули в пресс-службе ГСК «Дон».
Но со временем, по мере роста спроса на поездки в ОРТК «Южный», количество маршрутов, их география и число рейсов будут увеличены.