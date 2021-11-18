rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ОРТК «Южный» под Батайском запустили автобусы с бесплатным проездом

18 ноября 2021, 12:30
На оптово-розничный торговый комплекс «Южный», созданный под Батайском взамен закрытых аксайских рынков, стали ежедневно ходить бесплатные автобусы, сообщили RostovGazeta в пресс-службе инвестора проекта ГСК «Дон».

Первые автобусы с пассажирами отправились на новый торговый комплекс «Южный» под Батайском с четырех крупных районов города. В Ростове маршруты организованы от ЦГБ (ГБ № 1 им. Семашко), от площади Карла Маркса, от ГПЗ-10 и от пригородного железнодорожного вокзала.

Автобусы проходят через все основные районы города — центр, Западный, Александровка. В Батайске остановки организованы на Соленом озере, в поселке «Солнечный», в «Авиагородке». А в Аксайском районе автобус останавливается в хуторе Ленина. Движение по маршруту на стартовых остановках Ростова начинается с 8-ми утра, а от «Южного» автобусы выезжают с 10-ти утра.

«На первом этапе автобусы будут выполняться по три рейса в обе стороны. Последний рейс на «Южный» - в пределах с 15.30 до 16-ти часов. А из центра торговли пассажиры смогут уехать на последнем рейсе с 17.30 до 18.00», - подчеркнули в пресс-службе ГСК «Дон».

Но со временем, по мере роста спроса на поездки в ОРТК «Южный», количество маршрутов, их география и число рейсов будут увеличены.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00