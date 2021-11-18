На ОРТК «Южный» под Батайском запустили автобусы с бесплатным проездом

Автобусы проходят через все основные районы города — центр, Западный, Александровка. В Батайске остановки организованы на Соленом озере, в поселке «Солнечный», в «Авиагородке». А в Аксайском районе автобус останавливается в хуторе Ленина. Движение по маршруту на стартовых остановках Ростова начинается с 8-ми утра, а от «Южного» автобусы выезжают с 10-ти утра.