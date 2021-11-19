Ростовчане пожаловались, что при переписи населения переписчики к ним не приходили

Posted 19 ноября 2021, 08:32
Published 19 ноября 2021, 08:32
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
Некоторые ростовчане недоумевают: перепись населения закончилась, а переписчиков они так и не дождались.
«Странно видеть отчеты о том, как прошла перепись населения. Например, к нам, на Нагибина, 18, никто не приходил. Знакомые с соседнего дома тоже говорят, что переписчиков не было. Со мной работает коллега из Персиановки, и он тоже подтвердил, что переписчиков не видел», — рассказывает Андрей Булахов.
Ростовчанин добавляет, что пытался самостоятельно переписаться на портале Госуслуг, но из-за слабого владения цифровыми технологиями, не смог.
«В МФЦ я даже не пошел. Как туда попасть, если запись на месяц вперед?» — отмечает Андрей Булахов.
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