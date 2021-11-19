Ростовчане пожаловались, что при переписи населения переписчики к ним не приходили

«Странно видеть отчеты о том, как прошла перепись населения. Например, к нам, на Нагибина, 18, никто не приходил. Знакомые с соседнего дома тоже говорят, что переписчиков не было. Со мной работает коллега из Персиановки, и он тоже подтвердил, что переписчиков не видел», — рассказывает Андрей Булахов.