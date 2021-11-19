Украинских радикалов научат устраивать диверсии на границе с Ростовской областью

Posted 19 ноября 2021, 06:17
Published 19 ноября 2021, 06:17
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
По данным издания, отряды сформировали для проникновения на территорию ДНР и ЛНР, чтобы совершать нападения на защитников Донбасса. Эксперты уверены, что это может осложнить ситуацию на линии фронта.
«Обучение вначале будет проходить на базе одного из националистических батальонов, после чего своими знаниями поделятся иностранные эксперты. После обучения бойцов направят в зону конфликта для проведения диверсионных операций», — сказано в сообщении.
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