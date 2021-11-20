Число умерших от коронавируса в Ростовской области выросло на 39 человек

Posted 20 ноября 2021, 09:00
Published 20 ноября 2021, 09:00
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Умерли 22 женщины и 17 мужчин с подтвержденным диагнозом. Им было от 42 до 90 лет, все они страдали хроническими заболеваниями.
С начала пандемии болезнь подтвердили у 169044 человек, вылечились 143 тысячи пациентов. Жертвами инфекции оказались 8353 местных жителя.
В ковидных госпиталях занято 4518 мест для пациентов. Вакцинацию прошли более 1,7 миллиона добровольцев
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев раскритиковал вокзалы за недостаточные ковидные меры.