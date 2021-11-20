Число умерших от коронавируса в Ростовской области выросло на 39 человек

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В Ростовской области за последние сутки зарегистрировали 39 смертей, которые связаны с заболеванием коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Умерли 22 женщины и 17 мужчин с подтвержденным диагнозом. Им было от 42 до 90 лет, все они страдали хроническими заболеваниями. С начала пандемии болезнь подтвердили у 169044 человек, вылечились 143 тысячи пациентов. Жертвами инфекции оказались 8353 местных жителя. В ковидных госпиталях занято 4518 мест для пациентов. Вакцинацию прошли более 1,7 миллиона добровольцев Ранее глава Ростовской области Василий Голубев раскритиковал вокзалы за недостаточные ковидные меры. Материалы по теме В Ростовской области еще 650 человек будут лечиться от коронавируса