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Posted 20 ноября 2021, 09:00

Published 20 ноября 2021, 09:00

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Число умерших от коронавируса в Ростовской области выросло на 39 человек

20 ноября 2021, 09:00
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировали 39 смертей, которые связаны с заболеванием коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Умерли 22 женщины и 17 мужчин с подтвержденным диагнозом. Им было от 42 до 90 лет, все они страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии болезнь подтвердили у 169044 человек, вылечились 143 тысячи пациентов. Жертвами инфекции оказались 8353 местных жителя.

В ковидных госпиталях занято 4518 мест для пациентов. Вакцинацию прошли более 1,7 миллиона добровольцев

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев раскритиковал вокзалы за недостаточные ковидные меры.

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#Коронавирус#Новости
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