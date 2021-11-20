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Главврач донской больницы Галеев заявил, что частные медосмотры являются фикцией

20 ноября 2021, 10:02
Фото: pixabay
В Ростовской области устраиваемые работодателями медосмотры являются фикцией и формальностью, заявил главврач ЦРБ Аксайского района Игорь Галеев.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась, когда коммерческим организациям разрешили по контракту проводить медосмотры. По информации издания Bloknot-rostov, компаниям не выгодно, чтобы у сотрудников находили профессиональные заболевания.

«До этого у компаний появлялись юридические проблемы за профзаболевания персонала. Теперь все это перевели с государственных на псевдокоммерческие отношения, выявляемость профзаболеваний снизилась в восемь раз», — пишет издание со ссылкой на слова эксперта.

Отмечается, что в законе нет ответственности за качество услуг. Галеев уверен, что медосмотрами должны заниматься специализированные организации.

Ранее ростовчанка случайно узнала, что несколько лет работает главврачом частной клиники.

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