Главврач донской больницы Галеев заявил, что частные медосмотры являются фикцией

«До этого у компаний появлялись юридические проблемы за профзаболевания персонала. Теперь все это перевели с государственных на псевдокоммерческие отношения, выявляемость профзаболеваний снизилась в восемь раз», — пишет издание со ссылкой на слова эксперта.