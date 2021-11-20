Главврач донской больницы Галеев заявил, что частные медосмотры являются фикцией

По словам эксперта, такая ситуация сложилась, когда коммерческим организациям разрешили по контракту проводить медосмотры. По информации издания Bloknot-rostov, компаниям не выгодно, чтобы у сотрудников находили профессиональные заболевания.
«До этого у компаний появлялись юридические проблемы за профзаболевания персонала. Теперь все это перевели с государственных на псевдокоммерческие отношения, выявляемость профзаболеваний снизилась в восемь раз», — пишет издание со ссылкой на слова эксперта.
Отмечается, что в законе нет ответственности за качество услуг. Галеев уверен, что медосмотрами должны заниматься специализированные организации.