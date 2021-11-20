Киевский писатель назвал Таганрог «украинским» городом, а Чехова «украинцем»

Писатель напомнил, что в советское время эта земля признавалась украинской, и рассказал о русском писателе Антоне Чехове, который, мол, самоидентифицировал себя как малоросса. По его мнению, факт того, что до весны 1918 года Таганрог был столицей Украинской Советской Республики, является достаточным для возвращения двух регионов в состав Украины.