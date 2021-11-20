Киевский писатель назвал Таганрог «украинским» городом, а Чехова «украинцем»

В своих статьях, размещенных на страницах журнала «День», Петр Кралюк утверждает, что Ростовская область и Кубань якобы были украинской землей, а потому должны быть возвращены в состав Украины под топонимом Восточного Донбасса.
Писатель напомнил, что в советское время эта земля признавалась украинской, и рассказал о русском писателе Антоне Чехове, который, мол, самоидентифицировал себя как малоросса. По его мнению, факт того, что до весны 1918 года Таганрог был столицей Украинской Советской Республики, является достаточным для возвращения двух регионов в состав Украины.
Никаких доказательств своим шокирующим историческим измышлениям украинский писатель не привёл. Ему в ответ эксперты утверждают, что никаких украинцев до начала XX века не было.
Ранее ростовский политолог прокомментировал заявления Петра Кралюка и планы о возвращении Ростовской области в состав Украины.