Ростовские новости субботы о фиктивных медосмотрах и чужих кредитах

Без вины виноватая
Портал 1Rnd рассказал историю ростовчанки, узнавшей, что ее полная тезка оформила на ее имя три кредита.
Пострадавшая женщина узнала о своих кредитных обязательствах после извещения о списании средств за долги. Оказалась, что полная тезка женщины, проживающая на территории Череповца, оформила кредиты на общую сумму в 110 тысяч рублей.
Из-за сходства в личных данных, начиная от полных имен женщин и заканчивая датой рождения, произошла ошибка, и кредиторы объединили кредитные истории женщин в одну.
Медосмотр для галочки
Главврач ЦРБ Аксайского района Игорь Галеев поставил под сомнение профессиональные медосмотры, которые работодатели Ростовской области устраивают для проверки состояния здоровья своего персонала.
По мнению Игоря Галеева, большинство медосмотров коммерческие организации проводят для проформы с момента, как ввели контрактные медосмотры. Портал Bloknot-rostov цитирует его, отмечая, что донским компаниям не выгодно, чтобы у их персонала выявляли заболевания, имеющие отношения к их профессиональной занятости.
Игорь Галеев утверждает, что обнаружение профессиональных болезней сократилась в восемь раз с момента, как ввели контрактные медосмотры. Основной причиной этого, по мнению эксперта, стало то, что раньше у организаций возникали юридические проблемы из-за подтвержденных случаев заболеваний среди сотрудников.
Теперь же медосмотры являются формальностью, и законодательство не предусматривает ответственность за качество оказанных услуг. Главврач ЦРБ Аксайского района уверен, что медосмотры должны проводить организации, которые специализируется на аналогичных медицинских услугах.
Вероломная атака
Портал «Новороссия» сообщил об обстреле мирных поселков в 50 километрах от границы Ростовской области.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовал сообщение, согласно которому для атаки по мирному населению силовики использовали минометы и гранатометы. Вооруженные силы Украины сбросили на Зайцево, Александровку и Донецк почти полсотни снарядов, среди которых было 15 мин и 34 гранаты.
Украинская сторона продолжила отрицать свою причастность к обстрелам и проигнорировала запрос о возобновлении режима тишины.