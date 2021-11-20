rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские новости субботы о фиктивных медосмотрах и чужих кредитах

20 ноября 2021, 15:09
Фото: Pixabay.com
Войска Украины ведут обстрел поселков у границы Ростовской области, а в Ростове на женщину повесили кредиты ее тезки, и главврач одной из больниц поставил под сомнение данные частных медосмотров. Картина дня в RostovGazeta.

Без вины виноватая

Фото: Pixabay.com

Портал 1Rnd рассказал историю ростовчанки, узнавшей, что ее полная тезка оформила на ее имя три кредита.

Пострадавшая женщина узнала о своих кредитных обязательствах после извещения о списании средств за долги. Оказалась, что полная тезка женщины, проживающая на территории Череповца, оформила кредиты на общую сумму в 110 тысяч рублей.

Из-за сходства в личных данных, начиная от полных имен женщин и заканчивая датой рождения, произошла ошибка, и кредиторы объединили кредитные истории женщин в одну.

Медосмотр для галочки

Главврач ЦРБ Аксайского района Игорь Галеев поставил под сомнение профессиональные медосмотры, которые работодатели Ростовской области устраивают для проверки состояния здоровья своего персонала.

По мнению Игоря Галеева, большинство медосмотров коммерческие организации проводят для проформы с момента, как ввели контрактные медосмотры. Портал Bloknot-rostov цитирует его, отмечая, что донским компаниям не выгодно, чтобы у их персонала выявляли заболевания, имеющие отношения к их профессиональной занятости.

Фото: Pixabay.com

Игорь Галеев утверждает, что обнаружение профессиональных болезней сократилась в восемь раз с момента, как ввели контрактные медосмотры. Основной причиной этого, по мнению эксперта, стало то, что раньше у организаций возникали юридические проблемы из-за подтвержденных случаев заболеваний среди сотрудников.

Теперь же медосмотры являются формальностью, и законодательство не предусматривает ответственность за качество оказанных услуг. Главврач ЦРБ Аксайского района уверен, что медосмотры должны проводить организации, которые специализируется на аналогичных медицинских услугах.

Вероломная атака

Портал «Новороссия» сообщил об обстреле мирных поселков в 50 километрах от границы Ростовской области.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовал сообщение, согласно которому для атаки по мирному населению силовики использовали минометы и гранатометы. Вооруженные силы Украины сбросили на Зайцево, Александровку и Донецк почти полсотни снарядов, среди которых было 15 мин и 34 гранаты.

Украинская сторона продолжила отрицать свою причастность к обстрелам и проигнорировала запрос о возобновлении режима тишины.

Фото: pixabay.com

Материалы по теме
Суд в Ростове-на-Дону не дал разрешения на строительство высоток на набережнойВ России 69% граждан испытывают материальные трудностиБолее 20 контрактников в Ростове попали под следствие за взятки
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58