Ростовские новости субботы о фиктивных медосмотрах и чужих кредитах

По мнению Игоря Галеева, большинство медосмотров коммерческие организации проводят для проформы с момента, как ввели контрактные медосмотры. Портал Bloknot-rostov цитирует его, отмечая, что донским компаниям не выгодно, чтобы у их персонала выявляли заболевания, имеющие отношения к их профессиональной занятости.