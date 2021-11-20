В начале 2022 года в Ростовской области ожидаются сильные заморозки и снегопад

В декабре температура воздуха будет варьироваться от -3 до +3 градусов. По северу региона может похолодать до минус 12 градусов. Самая холодная погода наступит в январе и начале февраля. Причиной станут холодные воздушные массы, из-за чего похолодает до минус 25 градусов. В северо-восточных районах региона температура упадет до минус 29 градусов.