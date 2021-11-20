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В начале 2022 года в Ростовской области ожидаются сильные заморозки и снегопад

20 ноября 2021, 06:32
Фото: pixabay
Ростовскую область в январе 2022 года могут накрыть сильные морозы, заявила представитель Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Она рассказала изданию Donday, что в целом зима в регионе будет теплой, но иногда прогнозируются похолодания. Тогда резко упадет температура воздуха и начнется снегопад.

В декабре температура воздуха будет варьироваться от -3 до +3 градусов. По северу региона может похолодать до минус 12 градусов. Самая холодная погода наступит в январе и начале февраля. Причиной станут холодные воздушные массы, из-за чего похолодает до минус 25 градусов. В северо-восточных районах региона температура упадет до минус 29 градусов.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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