Автор бронзовой композиции у кинотеатра «Ростов» подаст в суд из-за своего творения

Автором композиции «Перекресток времен» является Андрей Дементьев. Он заявил, что идея его работы воссоздана некачественно. Известно, что с разрешения Андрея, администрация города внесла эту скульптуру в проект благоустройства сквера на Большой Садовой и объявила аукцион в поисках исполнителя.
В качестве подрядчика был выбран предприниматель Сергей Макаренко, стоимость контракта составила 11,2 миллиона рублей. Но в итоге исполнением остались недовольны как автор идеи, так и жители города.
Как сообщил сам Андрей Дементьев, «подрядчик решил проехать мимо автора на кривой кобыле», а администрация города, в свою очередь, пустила ход событий по течению. С кем именно собирается судиться Андрей Дементьев, с администрацией или исполнителем, неизвестно. Автор идеи пока сам не ответил себе на этот вопрос.
Напомним, что за фигуры Смешариков и новогодние инсталляции администрация Ростова заплатит 26,7 миллиона рублей.