Автор бронзовой композиции у кинотеатра «Ростов» подаст в суд из-за своего творения

Как сообщил сам Андрей Дементьев, «подрядчик решил проехать мимо автора на кривой кобыле», а администрация города, в свою очередь, пустила ход событий по течению. С кем именно собирается судиться Андрей Дементьев, с администрацией или исполнителем, неизвестно. Автор идеи пока сам не ответил себе на этот вопрос.