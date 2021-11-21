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Автор бронзовой композиции у кинотеатра «Ростов» подаст в суд из-за своего творения

21 ноября 2021, 13:34
Фото: pixabay.com
Автор идеи бронзовой скульптуры, которая расположена у кинотеатра «Ростов», недоволен качеством исполнения работы, он намерен подавать в суд, пишет издание 161ру.

Автором композиции «Перекресток времен» является Андрей Дементьев. Он заявил, что идея его работы воссоздана некачественно. Известно, что с разрешения Андрея, администрация города внесла эту скульптуру в проект благоустройства сквера на Большой Садовой и объявила аукцион в поисках исполнителя.

В качестве подрядчика был выбран предприниматель Сергей Макаренко, стоимость контракта составила 11,2 миллиона рублей. Но в итоге исполнением остались недовольны как автор идеи, так и жители города.

Как сообщил сам Андрей Дементьев, «подрядчик решил проехать мимо автора на кривой кобыле», а администрация города, в свою очередь, пустила ход событий по течению. С кем именно собирается судиться Андрей Дементьев, с администрацией или исполнителем, неизвестно. Автор идеи пока сам не ответил себе на этот вопрос.

Напомним, что за фигуры Смешариков и новогодние инсталляции администрация Ростова заплатит 26,7 миллиона рублей.

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