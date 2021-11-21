Лютые морозы и НАТО у границы в главных новостях недели в Ростовской области

Синоптик отметила, что во второй половине января и в начале февраля в области будет холоднее всего, это метеорологи связывают с приходом воздушных масс. В это время будет холодать до -15 градусов, а местами и до -25. Самые сильные морозы ожидаются в северо-восточных районах региона, там может температура опуститься до -29 градусов.