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Posted 21 ноября 2021, 16:16

Published 21 ноября 2021, 16:16

Modified 11 сентября 2022, 16:06

Updated 11 сентября 2022, 16:06

Лютые морозы и НАТО у границы в главных новостях недели в Ростовской области

21 ноября 2021, 16:16
В Ростовской области лютые морозы ожидаются в январе следующего года, Украина может начать военные действия на границе с Ростовской областью при участии НАТО, а в регион тем временем приехала комиссия Минздрава России с проверкой, главные новости недели в RostovGazeta.

Холодно ль тебе, девица

Синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, что жителей Ростовской области ожидают сильные морозы в январе 2022 года, однако при этом зима в регионе будет достаточно теплой.

Холода придут в область, когда будут происходить так называемые всплески холодных масс, во время которых температура воздуха понизится и пойдет снег. Ольга Чупрова сообщила, что в первый месяц зимы температура в среднем будет колебаться от -3 до +3 градусов. Возможны дожди и мокрый снег, а в северных районах региона столбики ртутного столба могут упасть до -12 градусов.

Синоптик отметила, что во второй половине января и в начале февраля в области будет холоднее всего, это метеорологи связывают с приходом воздушных масс. В это время будет холодать до -15 градусов, а местами и до -25. Самые сильные морозы ожидаются в северо-восточных районах региона, там может температура опуститься до -29 градусов.

В самом же Ростове-на-Дону снега много не будет, и в общей сложности не будет теплее, чем в других районах области.

Господа, к нам едет ревизор

В Ростовскую область с проверкой прибыли сотрудники комиссии Минздрава Российской Федерации. Первые сообщения от этом появились в telegram-канале «Выстрел в голову». Стало известно, что не так давно в ходе совещания между руководителями регионального и федерального министерств здравоохранения произошел инцидент. Утверждается, что инициатором якобы стал глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Сообщается, что для проверки местного ведомства есть несколько поводов. Речь идет о существенном приросте показателей младенческой смертности, низкие темпы вакцинирования населения, а также вопрос о строительстве многострадальной инфекционной больницы, срок сдачи которой переносили уже больше четырех раз.

На границе тучи ходят хмуро

Украинская армия намерена развернуть военные действия на границе с Ростовской областью под управлением НАТО. Это сообщил бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. По его словам, на данный момент ВСУ ждут команды для начала полномасштабных военных действий в Донбассе.

Дмитрий Астрахань также рассказал, что альянс имеет свои интересы на Украине. НАТО хочет освоить эту территорию для господства в Черном море и превосходства над Россией в воздухе. Украина тем временем надеется на поддержку НАТО в ходе проведения боевых действий.

Как предположил бывший офицер, воевать в Донбассе Киев будет только по команде и под управлением альянса, и лишь тогда, когда это потребуется самому НАТО.

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