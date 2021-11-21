Разведка Украины предсказала начало войны у границы с Ростовской областью в январе

Posted 21 ноября 2021, 17:20
Published 21 ноября 2021, 17:20
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
По мнению начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война России с Украиной начнется уже в 2022 году в январе или в феврале. По его мнению, уже сейчас Москва якобы отрабатывает некую серию психологических операций, которые связаны с протестами людей, оспаривающих эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, а также с «вагнергейтом».
Второй этап, по мнению Буданова, начнется с авиационных и ракетных ударов, а затем и прорывов войск на востоке и через Белоруссию, а также атака может начаться под Одессой и Мариуполем. Буданов уверен, что в данный момент Москва активно готовится к предстоящей войне.
При этом глава министерства обороны Украины Алексей Резников 20 ноября сообщил, что совершенно не верит в нападение России.
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