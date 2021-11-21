Разведка Украины предсказала начало войны у границы с Ростовской областью в январе

По мнению начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война России с Украиной начнется уже в 2022 году в январе или в феврале. По его мнению, уже сейчас Москва якобы отрабатывает некую серию психологических операций, которые связаны с протестами людей, оспаривающих эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, а также с «вагнергейтом».