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В Таганроге до начала апреля 2022 года запустят второй обновленный трамвайный маршрут

21 ноября 2021, 10:26
Фото: Правительство РО
В Таганроге в первом квартале 2022 года заработает второй обновленный трамвайный маршрут, сообщили в правительстве региона.

В данный момент электротранспорт не курсирует по Морозова и Дзержинского. Завершено 66% работ по демонтажу участка, специалисты разобрали 9,5 километра трамвайных путей.

В марте город должен получить 10 трамваев, еще пять привезут в апреле. В мае город получит семь единиц транспорта.

Всего в город доставят 50 вагонов, это произойдет до конца августа. В ходе второго этапа построят 33,6 километра трамвайных путей и проведут реконструкцию пяти тяговых подстанций.

Отмечается, что полную модернизацию энергохозяйства трамвайной инфраструктуры планируется завершить до конца 2022 года.

Ранее появилась информация, что в Ростове линии скоростного трамвая пройдут от Северного к левому берегу Дона.

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