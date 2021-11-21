В Таганроге до начала апреля 2022 года запустят второй обновленный трамвайный маршрут

В данный момент электротранспорт не курсирует по Морозова и Дзержинского. Завершено 66% работ по демонтажу участка, специалисты разобрали 9,5 километра трамвайных путей.
В марте город должен получить 10 трамваев, еще пять привезут в апреле. В мае город получит семь единиц транспорта.
Всего в город доставят 50 вагонов, это произойдет до конца августа. В ходе второго этапа построят 33,6 километра трамвайных путей и проведут реконструкцию пяти тяговых подстанций.
Отмечается, что полную модернизацию энергохозяйства трамвайной инфраструктуры планируется завершить до конца 2022 года.
Ранее появилась информация, что в Ростове линии скоростного трамвая пройдут от Северного к левому берегу Дона.