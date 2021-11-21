Возмущенные жители в Ростове обратились к президенту Путину из-за беспредела в городе

Горожане заявляют, что стало слишком много магазинов на этой территории, что вредит благоустройству. Вместе с этим отсутствуют газоны и деревья.
«На детских площадках нет освещения и они завалены мусором. На Лелюшенко обещали благоустроить территорию, но только высадили на газонах какие-то саженцы», — жалуются ростовчане.
Они добавили, что не могут добиться решения многих проблем. Также активисты обратились к губернатору и попросили оказать помощь.
«Оказалось, что пожарный подъезд к одному из домов продали под ларьки. Компания „Пять сезонов“ установила там целый торговый комплекс», — пишет издание со ссылкой на заявления горожан.