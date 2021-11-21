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Возмущенные жители в Ростове обратились к президенту Путину из-за беспредела в городе

21 ноября 2021, 09:29
Фото: pixabay
Жители Верхнего Темерника в Ростове-на-Дону обратились к президенту Владимиру Путину из-за незаконной торговли и мусора, пишет Bloknot-rostov.

Горожане заявляют, что стало слишком много магазинов на этой территории, что вредит благоустройству. Вместе с этим отсутствуют газоны и деревья.

«На детских площадках нет освещения и они завалены мусором. На Лелюшенко обещали благоустроить территорию, но только высадили на газонах какие-то саженцы», — жалуются ростовчане.

Они добавили, что не могут добиться решения многих проблем. Также активисты обратились к губернатору и попросили оказать помощь.

«Оказалось, что пожарный подъезд к одному из домов продали под ларьки. Компания „Пять сезонов“ установила там целый торговый комплекс», — пишет издание со ссылкой на заявления горожан.

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