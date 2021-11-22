Блогеры из "ТикТок Хауса" Dream Team House при поддержке РЭО внедрили раздельный сбор

Сайт 360tv.ru сообщает, что о сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, а также отрасли обращения с ТКО многомиллионной аудитории рассказали Даня Милохин, Маха Горячева, Аня Pokrov, Влад Левский и Лиана Сулейманова. Также популярные блогеры призвали россиян к раздельному сбору отходов.
По словам генерального директора публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева, сейчас кумирами молодых россиян являются блогеры - активные творческие люди. При этом большой популярностью в последнее время пользуется площадка “ТикТок” - короткие видео с нее собирают многомиллионные просмотры. В связи с этим в РЭО приняли решение о сотрудничестве с самым крупным “ТикТок Хаусом” в Российской Федерации Dream Team House - его аккаунт насчитывает чуть меньше 12 миллионов подписчиков. В своих видеороликах популярные блогеры рассказывают о сортировке, переработке ТКО, а также о раздельном сборе и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации.
Буцаев рассказал, что в рамках сотрудничества РЭО организовал поездку блогеров на завод по переработке ТКО, расположенный в Подмосковье. На предприятии молодым людям показали, как осуществляется процесс рециклинга. Общий охват совместной кампании в “ТикТоке” составил порядка восьми с половиной миллионов пользователей.
Глава РЭО подчеркнул, что важнейшим направлением реформы обращения с твердыми коммунальными отходами является экологическое просвещение. И “Российский экологический оператор” имеет возможность выбрать эффективные инструменты воздействия на молодых людей для формирования у них правильных экологических привычек и заботы об экологии.
Видеоролики опубликовали в аккаунтах пяти блогеров “ТикТок Хауса”, а также в аккаунте самого дома Dream Team House. Команда блогеров совместно с сотрудниками публично-правовой компании “Российский экологический оператор” подготовила ролик, где рассказывается о том, что блогеры присоединились к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Им установили два новых бака: синий и серый. Первый предназначен для отходов, которые собраны раздельно, а второй - для ТКО смешанного типа.
Блогеры Даня Милохин (15,5 млн подписчиков), Маха Горячева (8,7 млн подписчиков), Аня Pokrov (14,7 млн подписчиков), Влад Левский (4,3 млн подписчиков) и Лиана Сулейманова (7,8 млн подписчиков) также в своих аккаунтах разместили видеоролики об обращении с ТКО.
Блогеры сняли видеоролики, которые посвящены раздельному сбору ТКО, переработке мусора и отказу от одноразовых изделий. На территории Dream Team House сняли три видеоролика. Один из них был опубликован в аккаунте Дани Милохина, и его посмотрели 2,9 миллиона пользователей.