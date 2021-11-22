Блогеры из "ТикТок Хауса" Dream Team House при поддержке РЭО внедрили раздельный сбор

По словам генерального директора публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева, сейчас кумирами молодых россиян являются блогеры - активные творческие люди. При этом большой популярностью в последнее время пользуется площадка “ТикТок” - короткие видео с нее собирают многомиллионные просмотры. В связи с этим в РЭО приняли решение о сотрудничестве с самым крупным “ТикТок Хаусом” в Российской Федерации Dream Team House - его аккаунт насчитывает чуть меньше 12 миллионов подписчиков. В своих видеороликах популярные блогеры рассказывают о сортировке, переработке ТКО, а также о раздельном сборе и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации.