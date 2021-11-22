Бывший министр здравоохранения Ростовской области Быковская нашла работу у олигарха

Она разместила фотографию с образовательной конференции для врачей. Она представляла компанию «МедИнвестГрупп» и рассказала о проводимой работе.
Сама встреча была посвящена лучевой диагностике в клинической онкологии. Согласно открытым данным, ГК принадлежит Виктору Харитонину, который входит в топ-100 самых богатых людей страны по версии журнала Forbes Russia. Он также является владельцем холдинга «Фармстандарт».
В структуру «Мединвестгрупп» входят несколько клиник и лаборатории.
Напомним, что Быковская была министром здравоохранения Ростовской области почти 16 лет. Она подала в отставку 27 октября 2020 года в связи с уходом на пенсию на фоне «кислородного скандала».