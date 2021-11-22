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Бывший министр здравоохранения Ростовской области Быковская нашла работу у олигарха

22 ноября 2021, 06:37
Фото: ГК "МедИнвестГрупп"
Быковская
Экс-глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская устроилась на работу в группу компаний «МедИнвестГрупп», об этом она сообщила в Instagram.

Она разместила фотографию с образовательной конференции для врачей. Она представляла компанию «МедИнвестГрупп» и рассказала о проводимой работе.

Сама встреча была посвящена лучевой диагностике в клинической онкологии. Согласно открытым данным, ГК принадлежит Виктору Харитонину, который входит в топ-100 самых богатых людей страны по версии журнала Forbes Russia. Он также является владельцем холдинга «Фармстандарт».

В структуру «Мединвестгрупп» входят несколько клиник и лаборатории.

Напомним, что Быковская была министром здравоохранения Ростовской области почти 16 лет. Она подала в отставку 27 октября 2020 года в связи с уходом на пенсию на фоне «кислородного скандала».

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