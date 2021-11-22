Marcs: Банки в России повысили ставки по ипотечным кредитам

Как пишет 360tv.ru, сделать так банки решили в отношении кредитов по базовым программам. Платежи по льготной ипотеке сохранились на прежнем уровне, а в некоторых банках их размер даже сократился.
Так, увеличение ставок анонсировали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Райффайзенбанк и «Абсолют банк.» Но все те же кредитные организации упростили условия для своих клиентов-льготников.
Соответствующие изменения могут быть обусловлены решением Банка России о повышении ключевой ставки на 3,25 процентных пункта — до 7,5% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такие меры не снижают доступность ипотеки, а напротив, сдерживают увеличение сумм выплат.