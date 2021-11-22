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Marcs: Банки в России повысили ставки по ипотечным кредитам

22 ноября 2021, 11:58
Фото: pxhere.com
Банки в России увеличили кредитные ставки для своих клиентов по стандартным ипотечным программам. В общей сложности повышение составило 0,41 — 1 п. п. Данные исследования маркетингового агентства Marcs обнародовало издание ТАСС.

Как пишет 360tv.ru, сделать так банки решили в отношении кредитов по базовым программам. Платежи по льготной ипотеке сохранились на прежнем уровне, а в некоторых банках их размер даже сократился.

Так, увеличение ставок анонсировали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Райффайзенбанк и «Абсолют банк.» Но все те же кредитные организации упростили условия для своих клиентов-льготников.

Соответствующие изменения могут быть обусловлены решением Банка России о повышении ключевой ставки на 3,25 процентных пункта — до 7,5% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такие меры не снижают доступность ипотеки, а напротив, сдерживают увеличение сумм выплат.

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