Почти каждый пятый житель Ростовской области получает зарплату ниже 15 тысяч рублей

На первом месте по числу работников с заработной платой выше 100 тысяч рублей, находится Чукотский автономный округ, здесь количество работников с высокой зарплатой достигло 46,2%. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями 40,5%, на третьем месте Магаданская область, где более 100 тысяч рублей получают 32,1% работников.