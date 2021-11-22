Почти каждый пятый житель Ростовской области получает зарплату ниже 15 тысяч рублей

На первом месте по числу работников с заработной платой выше 100 тысяч рублей, находится Чукотский автономный округ, здесь количество работников с высокой зарплатой достигло 46,2%. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями 40,5%, на третьем месте Магаданская область, где более 100 тысяч рублей получают 32,1% работников.
Ростовская область, согласно исследованию, находится на 46 строчке рейтинга (2,9%). Примечательно, что Краснодарский край находится на две строчки выше, то есть на 44 месте, с количеством сотрудников, заработная плата которых превышает 100 тысяч рублей, в 3,2%.
Также благодаря исследованию стало известно, что в донском регионе 17,7% жителей зарабатывают ниже 15 тысяч рублей. Сообщается, что самые распространенная сумма зарплаты в области- от 19 до 39 тысяч рублей.
Отмечается, что оценка доли работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и ниже 15 тысяч рублей, проводилась на базе данных Росстата по средним зарплатам работников с августа 2020 по август 2021 года.
Напомним, что ранее стало известно сколько преступлений за год совершают жители Ростовской области и какие чаще всего.