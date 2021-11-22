В Ростове мэрия решила снести столетний особняк на Станиславского

В администрации Ростова подписали постановление об изъятии земли и сносе здания по улице Станиславского, 260, возведенного в 1914 году.
Согласно тексту постановления, дом признан аварийным, а потому департамент архитектуры и градостроительства Ростова должен предупредить собственников об изъятии прав в течение 10 дней, а также провести оценку недвижимости, чтобы выплатить владельцам пяти квартир компенсацию.
В случае, если собственники не подпишут соглашение о выкупе добровольно, власти планируют обратиться в суд.
Ранее в Ростове выбрали подрядчика, который за 7 миллионов демонтирует дом, принадлежавший нахичеванскому купцу.