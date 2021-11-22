В Ростове мэрия решила снести столетний особняк на Станиславского

Согласно тексту постановления, дом признан аварийным, а потому департамент архитектуры и градостроительства Ростова должен предупредить собственников об изъятии прав в течение 10 дней, а также провести оценку недвижимости, чтобы выплатить владельцам пяти квартир компенсацию.