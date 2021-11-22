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В Ростове мэрия решила снести столетний особняк на Станиславского

22 ноября 2021, 14:57
Фото: yandex.ru/maps
Станиславского, 260
Власти Ростова выкупят у собственников квартиры и снесут старинный особняк на улице Станиславского, постановление появилось на портале городской администрации.

В администрации Ростова подписали постановление об изъятии земли и сносе здания по улице Станиславского, 260, возведенного в 1914 году.

Согласно тексту постановления, дом признан аварийным, а потому департамент архитектуры и градостроительства Ростова должен предупредить собственников об изъятии прав в течение 10 дней, а также провести оценку недвижимости, чтобы выплатить владельцам пяти квартир компенсацию.

В случае, если собственники не подпишут соглашение о выкупе добровольно, власти планируют обратиться в суд.

Ранее в Ростове выбрали подрядчика, который за 7 миллионов демонтирует дом, принадлежавший нахичеванскому купцу.

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